Maxi Salas convirtió un gol después de cinco meses y sus declaraciones posteriores fueron muy fuertes

El costoso refuerzo que generó una tremenda polémica en el semestre pasado, al fin le rindió sus frutos a River. Maximiliano Salas sacó provecho del gran pase de Juan Fernando Quintero y marcó el 2 a 0 de la Banda ante Estudiantes de Río Cuarto, pero la noticia es que el Mencho volvió al gol tras casi cinco meses de sequía.

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El ex Racing, que pasó de titular indiscutible para Marcelo Gallardo (cuando el Gordo recién desembarcó a Núñez) a ser ignorado por el Muñeco durante sus últimos partidos, ahora está en el radar del Chacho Coudet e ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo -en lugar de Tomás Galván- y en la última jugada de la tarde consiguió su ansiada vuelta al gol.

El enganche colombiano metió un pase largo que le permitió al potente delantero luchar mano a mano con Francisco Romero, que no logró frenarlo. Así, Salas enfrentó al arquero Agustín Lastra que no logró achicar ante el remate del atacante visitante.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u26AA%uFE0F%uD83D%uDD34 Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River Plate | Torneo Apertura



EL PASE DE JUAN FERNANDO QUINTERO %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4%uD83E%uDE84



MAXI SALAS VUELVE A ANOTAR DESPUÉS DE 5 MESES y firma la victoria del Millonario %uD83D%uDD19pic.twitter.com/20sn9VMc69 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

De esta manera, Maxi volvió a convertir después de la conversión a la Academia el 2 de octubre del 2025, cuando marcó el gol que dejó eliminado de la Copa Argentina al su exequipo.

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"Contento por el triunfo y volver a convertir otra vez.Venía cargando una mochila muy pesada, hace muchos partidos que no podía convertir y más también se hace muy lejos cuando el equipo no anda. Cuando no funciona cuesta más porque es un conjunto. A veces no es meter gol sino hacer todo por el equipo, hacer todo para que pueda ganar. A veces toca, a veces no pero ha seguir trabajando que esto sigue", expresó el delantero de River, luego del pitazo final.

Respecto al momento que atravesaba el Mencho en la Banda, ex atacante apuntó que "es un grupo muy unido que siempre tira para el mismo lado. Cuando uno está bajoneado, ellos te levantan".