Polémica por el claro penal para Huracán contra Barracas que no fue sancionado: el audio del VAR

Fue una noche de polémicas y escándalos en Parque Patricios. La clarísima mano de Damián Martínez que no fue sancionada con penal en lo que fue el empate sin goles entre Huracán y Barracas Central causó un gran revuelo en los hinchas y jugadores del Globo.

La acción fue muy cuestionada y sumó aún más controversia al conocerse el audio VAR, donde se puede escuchar el intercambio entre el árbitro Facundo Tello con Adrián Franklin donde explican los motivos por los que no se sancionó la pena máxima.

¿QUÉ TE PARECIÓ? Todo Huracán reclamó penal ante Barracas Central por esta mano, pero Tello no lo cobró y desde el VAR no lo llamaron a revisarla. pic.twitter.com/WMnjR3j3OL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2026

"A los 34 minutos del segundo tiempo, el balón golpea en el brazo del jugador número 4 de Barracas Central dentro de su propia área penal en forma totalmente involuntaria, la que se encontraba en una posición natural como consecuencia de la acción que estaba realizando. En este caso, fue saltar para intentar cabecear", inicia el relato introductorio presentado por la Liga Profesional publicado en su canal de YouTube.

"El árbitro con buena posición y ángulo ve y describe la acción y correctamente valiéndose de las consideraciones a las reglas permite que el juego continúe, ya que no configura una mano sancionable. El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos, velocidades y en correcto uso de las consideraciones identifica que el balón golpea en el brazo del defensa pero, al igual que el árbitro, interpreta con acierto la regla 12 entendiendo que se trata de una mano no sancionable conforme a lo descrito por el árbitro y lo señalado en la regla, y confirma la decisión de no penal", amplía antes de dar lugar al intercambio entre los referís.

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Al iniciar propiamente el audio VAR, de inmediato se escucha la explicación de Facundo Tello para los jugadores de Huracán, explicando el motivo por el que no dio el pena de buenas a primeras. "Pega en la mano cuando tira el cabezazo", marcó.

Es entonces que Adrián Franklin, referí encargado del VAR, le relata la jugada desde su óptima (y las numerosas cámaras a su disposición) y confirma la sanción original de no sancionar el penal en favor de Huracán, pese al efusivo reclamo del Globo: "Está en el aire cuando está cayendo. Facundo (Tello), escucha: tira el cabezazo, tiene la mano separada, pero no hace movimiento adicional", indicó.

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"Tira el cabezazo, tiene los brazos separados pero no hace un movimiento adicional para querer tocar el balón. Está abajo del hombro, claro. Tiene los brazos separados porque él inició el gesto para cabecear. Es un movimiento propia de la acción, de cabecear", explicó el referí antes de dar la hora de reanudar el juego con el saque de esquina en favor de la visita.



