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MERCADO DE PASES

Real Madrid confirmó que Nico Paz se queda en el Como

Real Madrid emitió un escueto comunicado y no especificó la operación que cerró con el Como 1907.

Juan Riera
Juan Riera
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Real Madrid emitió este lunes un comunicado en el manifestó haber llegado a un acuerdo para la cesión de Nicolás Paz para la temporada 2026-2027, aunque no detalló si hay cargo sobre la operación y si el conjunto italiano tiene una opción de compra o no.

Dicho acuerdo, que se llevó a cabo a pedido del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.

Nico Paz se encuentra concentrado con la Selección Argentina de cara al duelo con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

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