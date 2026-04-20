San Lorenzo llevaría hinchas visitantes ante Platense: por qué se modificó el día del partido

Cambia, todo cambia... La Liga Profesional modificó la fecha y la hora de un partido de la fecha 16 del Torneo Apertura: se adelantó al viernes el encuentro entre Platense y San Lorenzo. Incluso, desde la organización podrían autorizar público visitante en Vicente López.

El duelo entre el Calamar y el Ciclón estaba programado para el sábado 25 de abril a las 14. Sin embargo, finalmente se disputará el viernes 24 a las 21.30, y es inminente el anuncio de que habrá hinchas del Cuervo.

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Las instituciones discutían la posibilidad de autorizar visitantes para este partido. Sin embargo, la principal traba era la proximidad del encuentro entre River y Aldosivi en Núñez (este sábado desde las 21.30).

Para evitar posibles inconvenientes, por pedido de los organismos de Seguridad, finalmente Platense y San Lorenzo se medirán en Vicente López este viernes por la noche. Y, de no mediar imprevistos, se espera que autoricen la presencia de hinchas del Ciclón. De concretarse, los fanáticos del Cuervo volverán al estadio del Calamar, tal como ocurrió en 2025.

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Por otra parte, a ambos equipos los beneficia que se adelante el partido: tendrán un día más de descanso para sus respectivos compromisos internacionales. El equipo de Walter Zunino recibirá a Independiente Santa Fe el miércoles 29 de abril, por la Copa Libertadores, mientras que el de Gustavo Álvarez chocará con el Santos de Neymar por la Sudamericana el martes 28.



