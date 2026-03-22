San Lorenzo tiene nuevo DT y el nombre elegido sorprendió al Mundo Cuervo

Con el golpe de escena que metió la dirigencia de San Lorenzo con el despido de Damián Ayude tras la dura caída, como local, ante Defensa y Justicia por el Apertura y después de la goleada por la Copa Argentina ante Deportivo Rincón, el Cuervo estaba atravesado por la incesante búsqueda de un nuevo entrenador.

Y cuando Pablo Guede negoció hasta último momento y el viernes respondió que no dejaba su trabajo en Perú para volver a Boedo y tras el enojo de Martín Palermo ante tanta reunión y poca concreción, la interina CD del Ciclón se vio obligada a continuar en la tarea de intentar contratar a un DT, cuestión a lo que se habría arribado en estas horas.

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San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club.



El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato -título... pic.twitter.com/VskG2K0Zrb March 22, 2026

Y, en ese sentido, el nombre elegido es el de Gustavo Álvarez, el ex orientador táctico de la Universidad de Chile, que se encuentra a un firma de volver al país.

Campeón en Chile con Huachipato y la U de Chile, el DT volverá al fútbol argentino donde logró el Ascenso con Aldosivi.

El entrenador, de 53 años, viene de un exitoso paso por el fútbol chileno al ser campeón con Huachipato y la U (Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025), con el que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana tras el escándalo con Independiente en Avellaneda.

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El acuerdo entre las partes es hasta fin de año y el lunes firmará su nuevo contrato, jornada en la que tendría también su primer entrenamiento el elenco Azulgrana.

De cara al encuentro de este miércoles ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, existe la posibilidad de que Álvarez haga su debut en este cruce por el Apertura 2026.

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Oriundo de Lomas de Zamora, el DT dejó su cargo en el gigante chileno tras dos temproadas y con dos vueltas olímpicas. En la Argentina había tenido experiencias en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que más tarde dirigió a Patronato, Temperley y Aldosivi, logró el ascenso en la temporada 2017/18. A su vez, tuvo dos experiencias en el fútbol peruano, ya que dirigió a Sports Boys en 2021 y a Atlético Grau en 2022.



