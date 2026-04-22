Tragedia del rally: recolectaron pruebas clave, tomaron testimonios y analizan filmaciones

La Ministerio Público Fiscal de Córdoba avanza en la investigación del trágico accidente ocurrido durante el Rally Sudamericano en la localidad de Mina Clavero, donde murió un joven de 25 años y otras tres personas resultaron heridas.



La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero comenzó a tomar testimonios y a reunir pruebas clave para esclarecer lo ocurrido. Según informaron fuentes oficiales, ya se recolectaron declaraciones de testigos presentes en el lugar, se secuestró documentación vinculada a los protocolos de seguridad del evento y se analizaron filmaciones de los vehículos de seguridad denominados "0", que recorren el tramo antes de la competencia.

Además, se están realizando peritajes sobre el vehículo involucrado en el hecho, junto a otras medidas probatorias que buscan determinar responsabilidades en un caso que permanece bajo investigación.

Cómo fue el accidente en Mina Clavero

El siniestro se produjo entre los kilómetros 1 y 2 del circuito, cuando el auto tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistó y dio varios vuelcos. Durante la secuencia, el vehículo impactó contra una zona habilitada para espectadores, provocando una tragedia.

Quién era la víctima fatal

El hecho dejó como saldo la muerte de Brian Ezequiel Zárate González, un joven cordobés de 25 años que había sido trasladado de urgencia al hospital regional de Mina Clavero con heridas de extrema gravedad que finalmente resultaron fatales.

Heridos y estado de salud

Además de la víctima fatal, una menor y dos adultos resultaron heridos. Entre ellos, una mujer sufrió una grave fractura en una de sus piernas, aunque se encuentra fuera de peligro, según los reportes médicos.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades en un evento que vuelve a poner el foco en las medidas de seguridad en competencias de rally.