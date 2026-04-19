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A LOS MANOTAZOS

Video: el tenso cruce entre Leandro Paredes y el Huevo Acuña que generó el Superclásico revuelo entre los jugadores de Boca y River

En el segundo tiempo, se produjo la tensa situación entre los dos compañeros de la Selección Argentina, que se manotearon fuerte después de una falta de Paredes sobre Freitas.

Ignacio Bregliano
Ignacio Bregliano

Dos campeones del Mundo con la Selección Argentina se cruzaron fuerte en el clásico entre River y Boca que se jugó en el Monumental. Dos que fueron  compañeros en el elenco Albiceleste en Qatar 2022, dos de los que siempre tienen el 'permiso arbitral' de  de hacer una demás, se manotearon y caldearon el Superclásico durante el epílogo. 

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El cruce, manotazos mediante, entre Leandro Paredes y el Huevo Acuña rompió el molde de un cruce chato por el Apertura 2026. A los quince minutos del segundo tiempo, Paredes atendió de atrás al pibe Joaquín Freitas, cosa que exasperó al ex Racing que lo fue a buscar y agarró por detrás al mediocampista Xeneize, situación que derivó en la inmediata reacción del capitán boquense. 

Esto provocó la furiosa respuesta del Huevo, que le devolvió el empujón, y allí Paredes aprovechó para simular -como siempre- ante los ojos de Darío Herrera, que calmó todo al amonestar a los dos contendientes. Enseguida, los compañeros de ambos jugadores seleccionados, templaron la situación y evitaron más rispideces. 

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