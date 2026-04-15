¿Vuelven los visitantes? Boca ya sabe cuándo podría volver a llevar a sus hinchas fuera de La Bombonera

En el fútbol argentino, la presencia de público visitante sigue siendo una excepción y no una regla. Sin embargo, algunos encuentros puntuales permiten esta posibilidad, lo que genera una gran expectativa entre los fanáticos de Boca que buscan acompañar al equipo en distintos puntos del país.

Si bien el equipo de Claudio Úbeda se encuentra enfocado en la Copa Libertadores y en el Superclásico, surgieron novedades importantes para los hinchas xeneizes en el corto plazo. En medio de una agenda cargada, el club ya empieza a tener certezas sobre los partidos en los que podrá contar con el apoyo de su gente fuera de La Bombonera.

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Según la información publicada por Planeta Boca Juniors, el próximo partido en el que Boca tendrá hinchas visitantes será el jueves 23 de abril, cuando visite a Defensa y Justicia. El Halcón recibirá a los simpatizantes xeneizes en el Estadio Norberto Tomaghello, tal como ocurrió en 2025, y si bien aún resta la confirmación oficial, la decisión está prácticamente tomada.

En cuanto a la organización, todavía quedan detalles por definir. El principal punto a confirmar es la cantidad de entradas disponibles, aunque se prevé que sean cerca de 3.000 localidades para los hinchas de Boca. Además, aún no se dieron a conocer ni el precio de los tickets ni la modalidad de venta, cuestiones que se resolverán en los próximos días.

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Más allá de este encuentro, el calendario también abre la puerta a otras posibles presencias de hinchas xeneizes fuera de casa en las próximas semanas. Uno de ellos sería ante Cruzeiro en Belo Horizonte el 27 de abril, donde en competencias internacionales suele haber público visitante. Luego, Boca visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, un recinto donde habitualmente también se permite el ingreso de ambas parcialidades.

Por último, el 5 de mayo el equipo viajará a Guayaquil para enfrentar nuevamente a Barcelona, en un partido donde también hay chances de que los hinchas puedan estar presentes, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales ni detalles concretos sobre la venta de entradas.