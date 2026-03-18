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PALIZA

Barcelona destrozó con una histórica goleada al Newcastle y se metió en los cuartos de final de la Champions League

El Blaugrana pasó por encima a las Urracas y avanzó de ronda, donde espera por Atlético de Madrid o Tottenham.

Histórico. Una tremenda paliza futbolística le propinó Barcelona al Newcastle tras golearlo con un contundente 7-2 (8-3 el global) y avanzó a los cuartos de final de la Champions League, gracias a los dobletes de Raphinha y Lewandowski, más los goles de Bernal, Fermín y Lamine Yamal, mientras que Elanga por duplicado empató transitoriamente.

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En un primer tiempo frenético, el conjunto español se puso en ventaja rápidamente a través de Raphinha, aunque la alegría duró poco ya que Elanga marcó el primer empate. Minutos más tarde, Bernal marcó para el local, y Elanga nuevamente igualó la historia. En la última jugada de la primera parte, Lamine Yamal, de penal, puso el 3 a 2 parcial.

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Ya en el complemento fue un show del Barcelona. En los primeros 25 minutos marcó cuatro goles más a través de Fermín, Lewandowski en dos oportunidades y Raphinha, y de esta manera liquidar la historia y sentenciar el pasaporte a cuartos de final, donde espera por Atlético de Madrid o Tottenham.


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