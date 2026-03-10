Con un doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid aplastó a un Tottenham repletó de errores y puso un pie en los cuartos de final de la Champions League

Atlético de Madrid aprovechó la localía en la ida, goleó 5-2 a Tottenham y consiguió una buena ventaja en la serie correspondiente a los octavos de final de la Champions League.

El Colchonero tuvo una primera media hora inmejorable, debido a que su rival fue un concierto de errores y, gracias a las graves equivocaciones de la defensa y el arquero Antonín Kinsky , ya ganaba 4-0 a los 22 minutos.

Entre los que más capitalizaron las oportunidades estuvo Julián Álvarez. De hecho, la Araña asistió a Marcos Llorente en el 1-0, marcó el 3-0 a los 15' y, ya en el complemento, configuró el 5-0 parcial.

¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!



¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League.



¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.



¡¡EL CAMBIO DE ARQUERO NO FUE LA SOLUCIÓN!! Luego de una gran atajada, Vicario no pudo con el cabezazo de Le Normand y Atlético de Madrid se puso ¡¡4-0!! ante Tottenham en 22' PT.



¡¡DEL INFERNAL ATAJADÓN DE OBLAK AL DOBLETE DE JULIÁN ÁLVAREZ!! El Araña aprovechó un lujo TOP de Griezmann y corrió toda la cancha para marcar el 5-1 del Atlético de Madrid ante Tottenham.



Los Spurs, por su parte, pudieron descontar con un tanto de Pedro Porro y Cristian Romero, que fue titular, estrelló un cabezazo contra el palo izquierdo.

¿HAY VIDA PARA LOS SPURS CON ESTE GOL? Pedro Porro remató cruzado, venció a Oblak y marcó el 1-4 del Tottenham ante Atlético de Madrid... ¡EN 25' PT!



¡EL PALO LE DIJO QUE NO AL CABEZAZO DEL CUTI ROMERO! El central argentino, CAPITÁN de los Spurs, estuvo muy cerca de poner el 2-4 del Tottenham ante Atlético de Madrid.



Finalmente, Dominic Solanke selló las cifras finales a falta de 18 minutos para el cierre y dejó con alguna leve esperanza al conjunto londinense, que el próximo miércoles intentará revertir la historia en condición de local.