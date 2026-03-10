Con un doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid aplastó a un Tottenham repletó de errores y puso un pie en los cuartos de final de la Champions League
El Colchonero tuvo una primera media hora inmejorable, debido a que su rival fue un concierto de errores y, gracias a las graves equivocaciones de la defensa y el arquero Antonín Kinsky, ya ganaba 4-0 a los 22 minutos.
Entre los que más capitalizaron las oportunidades estuvo Julián Álvarez. De hecho, la Araña asistió a Marcos Llorente en el 1-0, marcó el 3-0 a los 15' y, ya en el complemento, configuró el 5-0 parcial.
Los Spurs, por su parte, pudieron descontar con un tanto de Pedro Porro y Cristian Romero, que fue titular, estrelló un cabezazo contra el palo izquierdo.
Finalmente, Dominic Solanke selló las cifras finales a falta de 18 minutos para el cierre y dejó con alguna leve esperanza al conjunto londinense, que el próximo miércoles intentará revertir la historia en condición de local.