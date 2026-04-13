Diego Simeone anticipó el duelo del Atlético de Madrid ante Barcelona por Champions League: "Vamos a ir a buscar el partido"

Diego Simeone palpitó el decisivo cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. En la previa del encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano, el entrenador fue claro sobre la mentalidad de su equipo: "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer".

El técnico argentino remarcó que todo lo que se analiza antes del partido queda de lado una vez que comienza el juego. "Lo que se pueda pensar antes es imaginación. Después arranca el partido y aparece la fe, la seguridad y lo que queremos hacer. Vamos a ir a buscarlo, nuestro objetivo es seguir adelante", aseguró en conferencia de prensa.

Consultado por la polémica arbitral tras el duelo de ida, Simeone evitó profundizar en el tema pese al reclamo del conjunto catalán ante la UEFA por la actuación del árbitro István Kovács. "Los árbitros tienen un trabajo muy difícil, con mucha presión, pero no estoy enfocado en eso. Pienso en el equipo", sostuvo.

La controversia surgió por una jugada en la que Marc Pubill tomó la pelota con la mano dentro del área tras un pase de Juan Musso. El árbitro no sancionó penal y el VAR tampoco intervino, lo que generó el malestar del Barcelona.

Por último, Simeone adelantó que aún no tiene definida la formación titular. "Los primeros en saberlo serán los jugadores. No hace falta hablar demasiado, ellos entienden lo que necesitamos. Hay crecimiento y experiencia", concluyó el entrenador del Atlético de Madrid en la antesala de un partido clave en Europa.