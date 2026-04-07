Boca vuelve a la Copa Libertadores: cómo fue su último encuentro por fase de grupos

El tiempo pasó, pero hay una fecha que quedó grabada en la memoria de Boca: el 29 de junio de 2023, cuando el equipo cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aquella noche, en la Bombonera, el conjunto entonces dirigido por Jorge Almirón venció 4-0 a Monagas, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo F.

Marcelo Weigandt abrió el marcador. Valentín Barco marcó su primer gol en Primera y Luis Vázquez marcó un doblete, en un encuentro en el que los jugadores surgidos de las inferiores fueron los protagonistas.

Más allá del resultado, fue el cierre de una fase de grupos que había tenido altibajos, pero que terminó con el Xeneize como líder, acumulando 13 puntos en seis partidos y dejando atrás a rivales como Deportivo Pereira y Colo-Colo.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba aquella noche era que ese partido sería el último de Boca en una fase de grupos de Libertadores por un largo tiempo, pasando más de mil días desde aquel encuentro.

Aquel día el Xeneize formó con: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Martín Payero, Pol Fernández; Valentín Barco y Miguel Merentiel, en tanto que Facundo Roncaglia, Agustín Sández, Luis Vázquez, Esteban Rolón y Juan Ramírez fueron los ingresantes.

Luego de esa edición, en la que Boca llegaría hasta la final frente a Fluminense, el club atravesó dos temporadas sin disputar esta instancia: primero jugando la Copa Sudamericana y luego quedando eliminado en fases previas.