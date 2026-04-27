Lanús vs. Liga de Quito, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Lanús recibe hoy martes a Liga de Quito, desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido será dirigido por el chileno José Cabero, que estará acompañado por su compatriota Juan Lara.

El Granate llega en un buen momento ya que se encuentra clasificado a los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. En cuánto al torneo continental, primero perdió por 1 a 0 ante Mirassol en Brasil y luego le ganó por la mínima a Always Ready.

Liga de Quito está lejos de pasar su mejor momento, ya que está séptimo en la Serie A de Ecuador, perdiendo los últimos dos partidos pero con posibilidades de pasar a la siguiente ronda

En La Libertadores, tuvo un arraque espectacular con triunfos ante Always Ready 1 a 0 en Bolivia y 2 a 0 ante Mirassol en Quito. Ahora buscará seguir por el mismo camino de visitante y encaminar la clasificación.

Probables formaciones Lanús vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Lanús: Nahuel Losada; Juan José Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Braian Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou o Dylan Aquino. DT: Mauricio Pellegrino

Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Daniel de la Cruz, Juan Pablo Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil; Yan Quiñónez, Rodney Redes, Jhojan Corozo; Deyverson. DT: Tiago Nunez

Cómo ver en vivo Lanús vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

El partido entre Lanús y Liga de Quito por la Copa Libertadores será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.