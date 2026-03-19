Sorteo Copa Libertadores 2026: Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia y Platense ya conocen a sus rivales

La Copa Libertadores 2026 dio su puntapié inicial al conocerse los rivales que tendrán los diferentes elencos argentinos. Tras el sorteo que se realizó en Paraguay, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya conocen los equipos que enfrentarán en la fase de grupos.

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El laureado Estudiantes de La Plata -desde el Bombo 2- será parte del Grupo A con Flamengo, Cusco de Perú e Independiente Medellín.

Lanús, clasificado tras ser el último campeón de la Copa Sudamericana 2025, se medirá en la Zona G con Liga de Quito, Always Ready de Bolivia, Mirasol de Brasil.

Por su parte, Rosario Central (con Ángel Di María como capitán y emblema) jugará en el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

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En tanto, Independiente Rivadavia será parte del grupo C, Deportivo la Guaira de Venezuela, Bolivar y Fluminense.

Mientras que Platense integrará el grupo H que encabezó Peñarol, con Corinthians e Independiente de Santa Fe.