Atención Independiente: la tremenda baja que sufrirá Gustavo Quinteros para visitar a Boca en la Bombonera

La euforia por el triunfo en el clásico de Avellaneda ante Racing quedó rápidamente en segundo plano tras conocerse una noticia que significa un duro golpe para Independiente y su entrenador Gustavo Quinteros. ¿Qué sucedió ahora?

Tras conocerse los resultados de los estudios a los que fue sometido, se confirmó que Santiago Montiel, quien fue clave con su asistencia en el gol de Ávalos en el triunfo ante Racing, sufrió un desgarro en en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo marginará, como mínimo, del choque ante Boca en la Bombonera y también del siguiente encuentro ante Defensa y Justicia.

Rodrigo Rey reveló su sorpresiva reacción al insólito penal que picó Maravilla Martínez en la victoria de Independiente ante Racing

¡¡SIEMPRE EL GOLEADOR!! ¡¡BUSCAPIÉ DE MONTIEL Y GOL DE ÁVALOS PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE VS. RACING EN EL CLÁSICO!!



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lEjZFZFGrl April 4, 2026

De esta manera, Quinteros pierde a un futbolista clave en la recta final del torneo donde Independiente se juega su clasificación a los playoffs. Lamentablemente, no viene siendo el semestre que se esperaba de Montiel, producto las lesiones que le impidieron una continuidad oportuna.

Las duras críticas a Maravilla Martínez por haber picado un penal en el clásico entre Racing e Independiente

Y ahora, con esta nueva lesión, el entrenador del Rojo, lo perderá para los duelos decisivos en los que buscará meterse en el Top 8 de la torneo Apertura de la Liga Profesional.















