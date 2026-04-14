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El once suplente de River que Coudet piensa para enfrentar a Carabobo por Copa Sudamericana antes de Boca

Eduardo Coudet decidió una formación alternativa de River Plate para el duelo ante Carabobo por Copa Sudamericana, teniendo en cuenta la cercanía del Superclásico con Boca Juniors

Juan Riera
Juan Riera

Eduardo Coudet cuidará a los titulares de River Plate ante Carabobo por Copa Sudamericana, pensando en el Superclásico del próximo domingo ante Boca Juniors, en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El Chacho hará una rotación importante y los únicos habituales titulares, ya que solo repetirían Santiago Beltrán y Lautaro Rivero

Fabricio Bustos y Matías Viña seguirán en los laterales, mientras que el acompañante de Rivero en la zaga saldría entre Germán Pezzella y Tobías Ramírez

No es un detalle menor que Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas no estarán disponibles por suspensión.

El mediocampo cambiará por completo con Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero, mientras que el ataque lo formarán Kendry Páez y Joaquín Freitas.

La probable formación de River vs. Carabobo por Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas.

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