Sorteo de la Copa Sudamericana: bombos, hora y dónde verlo en vivo
Este jueves, en Paraguay, se sorteará la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche, en la sede de Conmebol, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y hay gran expectativa.
Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, hora y dónde verlo en vivo
La ceremonia arrancará a partir de las 20:00 y podrá observarse en vivo a traves de ESPN, Disney+, TNT Sports Premium y los canales oficiales del ente continental en Facebook y YouTube.
En representación del fútbol argentino, la lista será encabezada por tres antiguos campeones: San Lorenzo, River y Racing, ganadores en 2002, 2014 y 2024, respectivamente.
Respecto al formato, los 32 equipos que iniciarán la competencia serán distribuidos en ocho zonas de cuatro cada una. Solamente los primeros avanzarán a los octavos de final, mientras que quienes terminen en segundo lugar jugarán una serie de playoffs frente a los clubes que finalicen terceros en cada zona de la Copa Libertadores.
Conforme avance el certamen, solamente dos protagonistas alcanzarán la final del sábado 21 de noviembre que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Para Boca difícil y para River accesible: así fue el simulacro del sorteo para las copas Libertadores y Sudamericana
Sorteo de la Copa Sudamericana: los bombos
Bombo 1
- River
- Atlético Mineiro
- Sao Paulo
- Racing
- Gremio de Porto Alegre
- Olimpia de Paraguay
- Santos
- América de Cali
Bombo 2
- San Lorenzo
- Bragantino
- Palestino
- Millonarios
- Caracas
- Vasco da Gama
- Cienciano
- Tigre
Bombo 3
- Audax Italiano
- Blooming
- Puerto Cabello (VEN)
- Boston River
- Montevideo City Torque
- Deportivo Cuenca
- Independiente Petrolero (BOL)
- Macará
Bombo 4
- Alianza Atlético (PER)
- Barracas Central
- Deportivo Riestra
- Recoleta FC (PAR)
- Juventud de las Piedras
- O'Higgins
- Carabobo
- Botafogo