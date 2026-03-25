Grzegorz Lato, un goleador polaco implacable

Grzegorz Lato fue el líder una Generación Dorada de futbolistas en Polonia, con dos terceros puestos en Mundiales (74 y 82) y dos medallas olímpicas (Oro en el 72 y plata en el 76), siendo goleador en el Mundial de Alemania 1974 y marcando en 3 citas consecutivas. Es el único jugador polaco en obtener el Botín de Oro.



Nació en Malbork, Polonia, el 8 de abril de 1950 y está a punto de cumplir 75 años



Fue universal con Polonia en 104 cotejos entre 1971 y 1984, marcando 45 tantos, que resulta la tercera mejor marca en la historia de su país, detrás de Robert Lewandowski (88) y Wlodzimierz Lubanski (48).

Con el número 16 en su espalda, los mundiales no fueron los únicos notables que observaron verlo resplandecer a Lato, ya que alcanzó la Medalla de Oro con Polonia en los Juegos Olímpicos de 1972 y la Medalla de Bronce en Montreal 1976. Varsovia fue manifestante de su último encuentro con el combinado polaco, confrontando a Bélgica, en 1984.

Lato jugó en 3 Mundiales, 1974, 78 y 82, con grandes actuaciones y con la aparición de extraordinarios compañeros como Zbigniew Boniek participando en 20 disputas y anotando 10 tantos. Comenzando, su gran Mundial, en 1974, y después en los Campeonatos de Argentina 1978 y España 1982.

En Alemania 1974, fue goleador y obtuvo el Botín de Oro al anotar 7 goles. En un complicado y difícil Grupo 4 su primer tanto lo señaló a los 7 minutos de su debut, contra Argentina.

También estuvo presente en el tercer gol de su conjunto en la victoria 3-2. Luego goleó al débil equipo de Haití y Lato abrió y cerró el resultado con tantos a los 17 minutos de la primera etapa y a los 42 de la segunda.

La segunda fase se inició de espléndida forma para Polonia y para Lato, quien marcó en el 1-0 a Suecia, y unos días después llegó a la red ante Yugoslavia, en el 2-1. Pero no pudo con Alemania Federal, que superó 1 a 0 a Polonia logrando la clasificación para definir frente a Holanda, y Polonia jugó el tercer puesto con Brasil.

La victoria 1-0 significó una alegría para todo el país y el autor del gol fue Lato, quien de esta manera consagró su "Botín de Oro", máximo goleador del Mundial.

En la Copa Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina, Lato se presentó con dos tantos, uno ante Túnez en el triunfo de 1 a 0 en primera fase y otro a Brasil en la derrota de 1-3 en segunda fase.

En España 1982, el atacante logró con Polonia otra Medalla de Bronce, donde se hizo contemporáneo anotando 1 gol en la goleada de 5 a 1 contra Perú en su Primera Fase. Así se daba el gusto de marcar en tres Mundiales consecutivos.

Su carrera

Lato pasó la mayor parte de su carrera en el club Stal Mielec de su país, al que llegó en 1966. El equipo saltó de la Segunda División a la Ekstraklasa, la Primera de Polonia, que ganó en 1973 y 1976, además de participar en competencias europeas, anotando 111 goles en 271 partidos, además de ser el máximo anotador en 1972/73 y 74/75.

Un dato no menor es que la Lila de Polonia no permitía que los futbolistas de su país sean transferidos a clubes del extranjero hasta los 30 años.

En 1980 desestimó una propuesta de Pelé para compartir equipo en el Cosmos de Nueva York y fue a jugar a Lokeren de Bélgica. Luego tuvo un destacado paso por Atlante de México en 1982/83, en donde sus hinchas gritaron los 15 goles del "Peladito", aún muy recordado. Algún tiempo mostró su talento en Canadá, integrando una liga amateur en el Hamilton, Ontario y dijo adiós en 1991. Su última vez con la Selección Polaca fue en abril de 1984 ante Bélgica.

Un velocista

Cuentan que en las prácticas de la selección, Lato apostaba con sus compañeros quién podía salir campeón en una carrera de 100 metros. Su velocidad era sorprendente, y su marca era de todo un velocista: 10 segundos y 2 décimas.

Tras su abandono, Lato se incorporó a la actividad política, entre 2001 y 2005 conquistó el cargo de senador por el Partido Alianza de Izquierda Democrática, y en el 2008 fue elegido Presidente de la Federación Polaca de Fútbol, órgano que había sido intercedido por el gobierno, por la cantidad de casos de corrupción que se sucedieron en el fútbol de aquel país.

Sus características eran la velocidad, la capacidad para acomodarse en el área, el anticipo a los rivales y una definición letal, haciendo sufrir a los arqueros rivales.

De pocas palabras: sus idas y vueltas con Lewandowski

Lato no era de brindar entrevistas ni de hacer grandes declaraciones, aunque en el último tiempo dio algunas notas, en especial para hacer mención a la actualidad de la selección polaca y de Robert Lewandowski, quien de a poco se fue transformando en el máximo goleador de su

selección. Y Lato dio algunas definiciones sobre "Tito" que llamaron la atención por el cambio en sus palabras depende el momento o un partido en particular.

En un programa de la TV de Polonia "Sport.Tvp", tiempo atrás admitió que "Lewandowski es definitivamente nuestro mejor jugador. Es un líder mundial. Robert tiene resultados fantásticos en grandes clubes como Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona, y le deseo de todo corazón que logre un buen resultado en un Mundial o en una Eurocopa".

Pero en 2024 hubo algún "palito" de Lato al actual "9", y tras una derrota 1-0 contra Croacia no dudó en señalar que "el líder del equipo debe predicar con el ejemplo. Si el juego va mal, debería pararse en algún momento y gritarles a sus compañeros, usando palabras duras. Incluso, cuando iban 20 minutos, me pregunté si Lewandowski estaba en el campo...".

En cuanto a la situación de uno y otro en el tiempo, con "Tito" en distintos clubes del exterior, algo que Lato no podía hacer por el régimen en su país, fue este quien afirmó que "no hay comparación, porque tengo casi 40 años más. Si ambos tuviéramos 40, podríamos intentarlo...".

La carrera de Grzegorz Lato en datos