La lista de convocados de Mauritania para enfrentar a la Selección Argentina

La Selección Argentina aprovechará esta fecha FIFA tras la frustrada Finalissima ante España y jugará un amistoso ante Mauritania el 27 de marzo en La Bombonera. Cuatro días más tarde, se medirá con Zambia también en el estadio de Boca Juniors en lo que será quizás el último partido de Lionel Messi en el país.

Aritz López Garai, DT de Mauritania, hizo oficial la lista de convocados que tiene 26 futbolistas, que comenzarán a entrenarse desde el lunes 23 de marzo con la intención de arruinarle la fiesta a los campeones del mundo en Qatar 2022. Entre los jugadores más destacados figuran Aboubakary Koita, Djeidi Gassama y Aly Abeid.

La lista de convocados de Mauritania