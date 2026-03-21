QUIERE DAR EL GRAN GOLPE
La lista de convocados de Mauritania para enfrentar a la Selección Argentina
La Selección Argentina juega un amistoso ante Mauritania en La Bombonera en la fecha FIFA.
La Selección Argentina aprovechará esta fecha FIFA tras la frustrada Finalissima ante España y jugará un amistoso ante Mauritania el 27 de marzo en La Bombonera. Cuatro días más tarde, se medirá con Zambia también en el estadio de Boca Juniors en lo que será quizás el último partido de Lionel Messi en el país.
Aritz López Garai, DT de Mauritania, hizo oficial la lista de convocados que tiene 26 futbolistas, que comenzarán a entrenarse desde el lunes 23 de marzo con la intención de arruinarle la fiesta a los campeones del mundo en Qatar 2022. Entre los jugadores más destacados figuran Aboubakary Koita, Djeidi Gassama y Aly Abeid.
La lista de convocados de Mauritania
- Arqueros: Babacar Diop, Mamadou Diop, Abderrahmane Sarr.
- Defensores: Khadim Diaw, Demine Saleck, Nouh Med El Abd, Lamine Ba, Jordan Lefort, Said Imigine, Aly Abeid, Ibrahima Keita.
- Mediocampistas: Maata Magassa, Abdalahi Mahmoud, El Hacen El Id, Guessouma Fofana, Beyatt Lekoueiry, Oumar Ngom, Amar Haidara, Yacoub Sidi.
- Delanteros: Idrissa Thiam, Aboubakary Koita, Djeidi Gassama, Amar Sidi Bouna, Papa Ndiaga Yade, Souleymane Anne, Mamadou Diallo.