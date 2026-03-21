La lista de convocados de Zambia para enfrentar a la Selección Argentina

La Selección Argentina ya confirmó que enfrentará a Zambia en su último partido amistoso en nuestro país de cara al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El duelo se jugará el martes el 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera.

Pensando en el duelo ante los campeones de Qatar 2022, el combinado africano todavía debe confirmar quiénes de los 38 preconvocados viajarán a Buenos Aires.

Zambia iba a jugar el Torneo 4 Naciones con Zimbabue, Malaui y Botsuana, que quedó en suspenso luego del anuncio oficial de AFA confirmándolos como rivales.

Los que habían sido convocados por Zambia para el Cuatro Naciones con Patson Daka, Lameck Banda y Fashion Sakala.