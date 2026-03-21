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La lista de convocados de Zambia para enfrentar a la Selección Argentina

Zambia enfrentará a la Selección Argentina en un amistoso a disputarse en La Bombonera por una nueva fecha FIFA.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección Argentina ya confirmó que enfrentará a Zambia en su último partido amistoso en nuestro país de cara al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El duelo se jugará el martes el 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera.

Pensando en el duelo ante los campeones de Qatar 2022, el combinado africano todavía debe confirmar quiénes de los 38 preconvocados viajarán a Buenos Aires. 

Zambia iba a jugar el Torneo 4 Naciones con Zimbabue, Malaui y Botsuana, que quedó en suspenso luego del anuncio oficial de AFA confirmándolos como rivales.

Los que habían sido convocados por Zambia para el Cuatro Naciones con Patson Daka, Lameck BandaFashion Sakala

  • Arqueros: Willard Mwanza, Christo Chitambala, Victor Chabu, Patrick Chooma.
  • Defensores: Owen Mwamba, Dominic Chanda, Yoram Chanda, Tinklar Sinkala, Fredrick Mwimanzi, Brian Chilimina, Khondwani Chiboni, Mathews Banda, Joseph Mulenga, David Hamansenya, Jonathan Kalimina.
  • Mediocampistas: Given Kalusa, Francis Banda, Kelvin Mwanza, Miguel Chaiwa, Joseph Liteta, Humphrey Bwembya, Wilson Chisala, Owen Tembo, David Simukonda, Fredrick Mulambia, Lameck Banda, Obino Chisala, Lubambo Musonda.
  • Delanteros: Patson Daka, Chanka Zimba, Elia Mandanji, Kingstone Mutandwa, Abel Nyirongo, Jack Lahne, Fashion Sakala, Kelvin Chipelu, Albert Kangwanda, Pascal Phiri.

 

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