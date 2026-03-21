CASI TODO LISTO
La lista de convocados de Zambia para enfrentar a la Selección Argentina
Zambia enfrentará a la Selección Argentina en un amistoso a disputarse en La Bombonera por una nueva fecha FIFA.
La Selección Argentina ya confirmó que enfrentará a Zambia en su último partido amistoso en nuestro país de cara al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El duelo se jugará el martes el 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera.
Pensando en el duelo ante los campeones de Qatar 2022, el combinado africano todavía debe confirmar quiénes de los 38 preconvocados viajarán a Buenos Aires.
Zambia iba a jugar el Torneo 4 Naciones con Zimbabue, Malaui y Botsuana, que quedó en suspenso luego del anuncio oficial de AFA confirmándolos como rivales.
Los que habían sido convocados por Zambia para el Cuatro Naciones con Patson Daka, Lameck Banda y Fashion Sakala.
- Arqueros: Willard Mwanza, Christo Chitambala, Victor Chabu, Patrick Chooma.
- Defensores: Owen Mwamba, Dominic Chanda, Yoram Chanda, Tinklar Sinkala, Fredrick Mwimanzi, Brian Chilimina, Khondwani Chiboni, Mathews Banda, Joseph Mulenga, David Hamansenya, Jonathan Kalimina.
- Mediocampistas: Given Kalusa, Francis Banda, Kelvin Mwanza, Miguel Chaiwa, Joseph Liteta, Humphrey Bwembya, Wilson Chisala, Owen Tembo, David Simukonda, Fredrick Mulambia, Lameck Banda, Obino Chisala, Lubambo Musonda.
- Delanteros: Patson Daka, Chanka Zimba, Elia Mandanji, Kingstone Mutandwa, Abel Nyirongo, Jack Lahne, Fashion Sakala, Kelvin Chipelu, Albert Kangwanda, Pascal Phiri.