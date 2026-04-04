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Messi anotó un gol e Inter Miami estrenó estadio con un empate frente a Austin FC por la MLS

En el primer partido en su nuevo estadio, Inter Miami igualó ante Austin FC y Lionel Messi aportó un gol.

EBalmaceda

Por la fecha 6 de la MLS, Inter Miami igualó 2-2 ante Austin FC en el estreno de su flamante Nu Stadium.

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El equipo texano pegó temprano y apenas a los seis minutos se puso en ventaja gracias al gol del brasileño Guilherme Biro.

Pero la alegría duró poco debido a que, tres minutos más tarde, Lionel Messi salió al rescate e igualó el marcador con un gol de cabeza.

Ya en el complemento, la visita aprovechó un contraataque y Jayden Nelson configuró el 2-1 parcial.

Finalmente, cuando quedaban nueve minutos para el cierre, Germán Berterame cabeceó tras un córner y Luis Suárez definió para sellar las cifras finales.

Con el empate y por diferencia de gol, Inter Miami quedó cuarto con 11 puntos, los mismos que New York City FC y Charlotte FC, y perdió la oportunidad de acercarse a la cima de la Conferencia Este.

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El próximo partido de los dirigidos por Javier Mascherano será el próximo sábado, nuevamente en casa frente a New York RB.

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