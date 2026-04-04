Messi anotó un gol e Inter Miami estrenó estadio con un empate frente a Austin FC por la MLS

Por la fecha 6 de la MLS, Inter Miami igualó 2-2 ante Austin FC en el estreno de su flamante Nu Stadium .

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El equipo texano pegó temprano y apenas a los seis minutos se puso en ventaja gracias al gol del brasileño Guilherme Biro.

GOOOOOL de @AustinFC en el Nu Stadium.



Biro %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 anota de cabezazo tras un excelente cobro de tiro de esquina de Facu Torres %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFE. pic.twitter.com/1szw9ef8fl April 5, 2026

Pero la alegría duró poco debido a que, tres minutos más tarde, Lionel Messi salió al rescate e igualó el marcador con un gol de cabeza.

%u2705 El primer GOOOOOL de Leo Messi en el Nu Stadium.



%u2705 El primer GOL de @InterMiamiCF en su nuevo estadio.



El %uD83D%uDC10 anota este golazo de cabeza en el centro del área para el empate parcial de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/23VAEocdUX — MLS Español (@MLSes) April 5, 2026

Ya en el complemento, la visita aprovechó un contraataque y Jayden Nelson configuró el 2-1 parcial.

GOOOOL de @AustinFC.



El segundo para el equipo visitante en el Nu Stadium en Miami.



Jayden Nelson recibe el pase y se la juega rápido para anotar. pic.twitter.com/FLwmoewa4Q — MLS Español (@MLSes) April 5, 2026

Finalmente, cuando quedaban nueve minutos para el cierre, Germán Berterame cabeceó tras un córner y Luis Suárez definió para sellar las cifras finales.

¡GOOOOL de Luis Suárez!



El uruguayo pone el empate en el primer partido de @InterMiamiCF en el Nu Stadium.



¡Genialidad de jugada conjunta! pic.twitter.com/7nilaQasQb — MLS Español (@MLSes) April 5, 2026

Con el empate y por diferencia de gol, Inter Miami quedó cuarto con 11 puntos, los mismos que New York City FC y Charlotte FC, y perdió la oportunidad de acercarse a la cima de la Conferencia Este.

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El próximo partido de los dirigidos por Javier Mascherano será el próximo sábado, nuevamente en casa frente a New York RB.