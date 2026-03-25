Oleg Salenko, el único en anotar cinco goles en un partido de una Copa del Mundo

¿Cuántos jugadores hicieron 5 goles en un partido de un Mundial? Solamente uno: Oleg Salenko. Fue el 28 de junio de 1994, por el certamen en Estados Unidos, en el cual Rusia goleó 6-1 a Camerún. Salenko convirtió tres en el primer tiempo (a los 15, 42 y 45 minutos) y dos en el segundo (a los 29 y 33 minutos) completando el marcador Dimitri Radchenko, mientras que el histórico Roger Milla señaló para Camerún.

Salenko fue el goleador del Mundial junto con el búlgaro Hristo Stoichkov, ambos con 6, aunque se lo reconoce al ruso ya que disputó menos partidos (3). El restante tanto de Salenko fue ante Suecia, en ambos casos por la fase de grupos.

En ese partido, el delantero ruso abrió el marcador con un derechazo de rastrón al aprovechar un rebote dentro del área, luego puso el 2-0 tocando la pelota a la red desde la medialuna por una salida rápida en un tiro libre, y antes del descanso, de penal ya se aseguró su hat trick. Ya en la segunda etapa, de su pierna derecha salieron los remates (uno violento y otro colocado) con los cuales llegó a cinco en su cuenta personal. De todas maneras, su seleccionado quedó eliminado.

En una charla con la página oficial de la FIFA, Salenko reveló que le había afirmado a su compañero de habitación, Dmitri Radchenko, que "he tenido un sueño. Voy a meter muchos goles, vamos a vapulear a Camerún, y vamos a llegar a la final". Cumplió en parte, pero no le alcanzó.

"En ese momento no sabía que era un récord. Escuché algo por los altoparlantes, pero estaba concentrado en que ganásemos por la mayor cantidad de goles posible y lo dijeron en inglés, entonces no estaba muy seguro a qué se referían. Hay récords para ésto, para aquello y para cualquier cosa. Nunca hubiera imaginado que había establecido el récord de más goles en un partido de un Mundial. Unas horas después descubrí que se trataba de un récord prestigioso, el de más goles en un partido mundialista. Obviamente, era increíble, pero en ese momento estaba realmente ansioso por ver si finalmente pasábamos. Tiempo después uno se fija en esos grandes delanteros que marcaron cuatro goles en un partido y meter cinco en un partido es algo de lo que estoy muy orgulloso. Si haces algo espectacular, se te recordará eternamente", resaltó quien sobresalió por su potencia física y su efectividad frente al arco rival.

Oleg Anatólievich Salenko nació en Leningrado, el 25 de octubre de 1969 y hoy tiene 57 años. Inició su carrera en Zenit de San Petersburgo y pasó en 1989 a Dinamo de Kiev, equipo con el que marcó 48 goles. Luego fue a Logroñés de España, en donde tuvo un muy buen segundo año, con 17 conquistas, y tras el Mundial 94 fichó para Valencia. De allí a Glasgow Rangers de Escocia y Istanbulspor de Turquía.

Tras una dura lesión pasó por Córdoba de España y se retiró en Pogon Szcezin de Polonia.

¿Vendió el Botín de Oro?

Años después de haber recibido el Botín de Oro por ser el goleador del Mundial de Estados Unidos 1994 surgió el rumor que Salenko había tenido que vender dicho premio por deudas económicas y que un jeque árabe lo había comprado en una muy importante cifra. Pasado el tiempo, el propio Salenko notificó que la información era falsa.

Las bromas con Stoichkov

Salenko convietió la misma cantidad de goles que el búlgaro Stoichkov y se conoció un cambio de palabras entre ambos por dicho motivo. "Deberías agradecerme por no haber anotado más goles durante el Mundial", le dijo el búlgaro, y Salenko contraatacó: . "Deberías agradecerme que no le metiera un gol más a Camerún...".

La carrera de Oleg Salenko en datos