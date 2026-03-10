Boca quiere aplicarle la Ley del Ex a San Lorenzo: los cuatro jugadores que podrían hacerlo

En el gran partido de la fecha 10, Boca se medirá mañana ante San Lorenzo e intentará sumar su segunda victoria al hilo en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

Pero este clásico, siempre atrayente, contará con una particularidad: las altas probabilidades de que se cumpla la conocida Ley del Ex.

Tanto es así que, entre sus filas, el Xeneize tiene nada más y nada menos que cuatro futbolistas con pasado en el Ciclón.

Dos de ellos llegaron en este último mercado de pases y, de no mediar inconvenientes, estarán en la lista de convocados por Claudio Úbeda. Se trata de Ángel Romero y Adam Bareiro.

El hermano de Óscar jugó en el Cuervo entre 2019 y 2021, jugó 55 partidos y cosechó 13 goles y 12 asistencias. Por su parte, el atacante guaraní defendió la casaca azulgrana en dos pasos en los que acumuló 120 presencias, 40 tantos y seis pases decisivos.

Por otro lado, también están Malcom Braida y Agustín Martegani. El defensor arribó al conjunto azul y oro por pedido de Miguel Ángel Russo, luego de tres temporadas en Boedo donde disputó 137 cotejos y aportó siete conquistas y nueve cesiones.

Además, el último en lista es el volante. Surgido en las inferiores, debutó en 2020 y, con un préstamo en el medio, dejó al elenco azulgrana en 2024. Sin embargo, es el caso más complicado. No tanto por haber jugado 65 encuentros con San Lorenzo, sino porque en Boca casi no tiene lugar.

De hecho, solamente jugó 13 partidos en el club de la ribera y hace más de un año que no tiene minutos. Así las cosas, es quien menos probabilidades tiene para el clásico que tendrá lugar este miércoles en La Bombonera.