Con vueltas y bajas, Úbeda confirmó los convocados de Boca para el clásico frente a San Lorenzo por el Torneo Apertura

Mañana por la noche, Boca y San Lorenzo chocarán por la Zona A en uno de los partidos más atractivos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

En ese marco, y luego de una larga semana de trabajo, Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados del Xeneize.

La principal novedad pasa por la inclusión de Camilo Rey Domenech, quien fue citado tras el desgarro que Tomás Belmonte sufrió en las últimas horas . Además, reapareció Juan Barinaga en lugar de Dylan Gorosito.

Finalmente, pese a que se especuló con que podían volver frente al Ciclón, Ángel Romero y Alan Velasco no serán de la partida.

El delantero paraguayo no estuvo la semana pasada frente a Lanús por padecer una lesión muscular en el aductor derecho y, pese a que volvió a entrenar recientemente , el Sifón decidió preservarlo.

La situación del ex Independiente es similar en cuanto a la decisión del cuerpo técnico, aunque no así respecto a su estado físico. De hecho, se sumó al grupo hace unos días , pero no tiene rodaje desde la jornada inicial del campeonato, por lo que todavía deberá esperar su oportunidad.

Cabe recordar que, en La Bombonera, Boca y San Lorenzo jugarán desde las 19:45 con el arbitraje de Pablo Echavarría, quien será asistido desde el VAR por Silvio Trucco.

Boca recibe a San Lorenzo por el Torneo Apertura: probable formación

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.