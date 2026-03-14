Coudet busca otra victoria y ya definió los convocados de River para jugar con Sarmiento de Junín

"Técnico que debuta, gana", a esa máxima se aferró Eduardo Coudet, que comenzó con una victoria ante Huracán su ciclo en la dirección técnica de River.

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Ahora, el Chacho buscará mantenerse en la buena senda este domingo, cuando el Millonario reciba a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

En ese marco, el DT dio a conocer hoy la lista de convocados que tendrá disponibles en su regreso al Estadio Monumental.

La principal novedad de la nómina pasa por la inclusión de Sebastián Driussi, quien anotó un gol y salió con molestias en el pubis durante el duelo frente al Globo. Finalmente, no tendrá problemas para decir presente.

%uD83D%uDCDD Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Sarmiento en el Mâs Monumental por la fecha 11 del #TorneoApertura 2026 %u26BD#VamosRiver %uD83E%uDD0D%u2764%uFE0F%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/p1uB0rVgKm — River Plate (@RiverPlate) March 14, 2026

Respecto al posible once, el estratega de 51 años podría repetir los mismos nombres que salieron de arranque en Parque Patricios, aunque tiene dos dudas.

Por un lado, analiza la posibilidad de que Juan Fernando Quintero reemplace a Tomás Galván o a Kendry Páez. Además, si Driussi va como titular, Joaquín Freitas peleará un puesto con Ian Subiabre.

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River juega con Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura: probable formación

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván o Juanfer Quintero, Ian Subiabre o Joaquín Freitas; Sebastián Driussi.