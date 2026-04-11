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Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura

Este sábado, Independiente Rivadavia derrotó como local a Argentinos Juniors, se afianzó como líder absoluto en la Zona B del Torneo Apertura 2026 y sacó boleto para la siguiente fase.

EBalmaceda

Luego de la victoria en su debut en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia derrotó 3-1 a Argentinos Juniors y se convirtió en el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

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En el Estadio Bautista Gargantini la Lepra Mendocina salió con todo y, apenas a los ocho minutos, se puso en ventaja con el gol de Juan Manuel Elordi tras el buen centro de Matías Fernández.

Pero para confirmar el pésimo arranque, el Bicho se quedó con un hombre menos a los 16' por la expulsión de Hernán López Muñoz y, seis minutos más tarde, Leonel Bucca estiró la ventaja en una pelota parada.

Antes de que se apague la primera mitad, los dirigidos por Nicolás Diez vieron nacer un ápice de esperanza con el descuento por intermedio de Sebastián Prieto.

Sin embargo, a los 6' del complemento Alejo Osella configuró el 3-1 y, pese a la polémica del tanto anulado a Iván Morales, el resultado no tuvo más modificaciones.

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Gracias a la victoria, su cuarta consecutiva, Independiente Rivadavia llegó a los 29 puntos y sacó boleto para los octavos de final del campeonato. Además, es el puntero en la tabla anual.

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