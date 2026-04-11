Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura

Luego de la victoria en su debut en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia derrotó 3-1 a Argentinos Juniors y se convirtió en el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

Lautaro Martínez dejó un contundente mensaje sobre su lesión a dos meses para el Mundial 2026

En el Estadio Bautista Gargantini la Lepra Mendocina salió con todo y, apenas a los ocho minutos, se puso en ventaja con el gol de Juan Manuel Elordi tras el buen centro de Matías Fernández.

¡LA LEPRA QUIERE IR POR TODO! Elordi convirtió el 1-0 de Independiente Rivadavia contra Argentinos en la fecha 14 de la Zona B del #TorneoApertura.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2gQIPqSzfg April 11, 2026

Pero para confirmar el pésimo arranque, el Bicho se quedó con un hombre menos a los 16' por la expulsión de Hernán López Muñoz y, seis minutos más tarde, Leonel Bucca estiró la ventaja en una pelota parada.

PLANCHA DE HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ SOBRE EL ROSTRO DE COSTA Y ROJA DIRECTA PAR EL JUGADOR DE ARGENTINOS.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EXJZ3p0EJE — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

¡JUSTO ÉL! De la falta que se sancionó por la patada que recibió de Fattori, Leonel Bucca llegó al segundo tanto de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cf7qHErjoB — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

Antes de que se apague la primera mitad, los dirigidos por Nicolás Diez vieron nacer un ápice de esperanza con el descuento por intermedio de Sebastián Prieto.

EL BICHO NO SE DA POR VENCIDO: Prieto estampó el 1-2 de Argentinos contra Independiente Rivadavia en Mendoza.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dEMeb1GFQA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

Sin embargo, a los 6' del complemento Alejo Osella configuró el 3-1 y, pese a la polémica del tanto anulado a Iván Morales, el resultado no tuvo más modificaciones.

ACÁ ESTÁ EL LÍDER DE LA TABLA ANUAL: gran cabezazo de Osella para marcar el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. Argentinos.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pveLmi2ZnY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

PARA NICO DIEZ ESTABA HABILITADO POR BASTANTE: el gol de Morales para el 2-3 de Argentinos ante Independiente Rivadavia fue anulado por offside. ¿Qué te pareció?



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cwQLSuU3vo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

Renato Gaúcho sería sancionado por su faltazo en el partido entre Vasco Da Gama y Barracas Central

Gracias a la victoria, su cuarta consecutiva, Independiente Rivadavia llegó a los 29 puntos y sacó boleto para los octavos de final del campeonato. Además, es el puntero en la tabla anual.