La Liga Profesional reprogramó los partidos pendientes que le quedaban al Torneo Apertura

En esta primera parte del año, el calendario viene siendo exigente para algunos equipos del fútbol argentino que tienen o tuvieron dos o más competencias. Sin embargo, es hora de ponerse al día.

Tanto es así que, este jueves, la Liga Profesional confirmó los días y horarios para los dos partidos pendientes que le quedaban al Torneo Apertura 2026.

El gran protagonista de esta historia es Argentinos Juniors, que para enfocarse en su serie ante Barcelona de Guayaquil por la fase 2 de la Copa Libertadores debió posponer sus compromisos contra Lanús y Aldosivi.

Por la fecha 6, el Bicho debe recibir al Granate, que también pidió la reprogramación a raíz de la final de la Recopa Sudamericana que afrontó en su momento contra Flamengo. Finalmente, ese duelo tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 21:00.

Además, el equipo de Nicolás Diez viajará a Mar del Plata el martes 31, cuando se medirá frente al Tiburón desde las 15:30.

#Programación | ¡Agenda para los pendientes! El partido entre @AAAJoficial y @clublanus, por la #Fecha6 del #TorneoMercadoLibre 2026, se jugará el próximo jueves 26/03 a las 21hs. Mientras que el duelo entre @clubaldosivi y @AAAJoficial, por la #Fecha7, se disputará el martes... — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 12, 2026

Una vez que se jueguen esos cotejos, en mayo restará jugarse por completo la fecha 9 del campeonato, suspendida por el paro de la AFA.