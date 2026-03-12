Menú
La Liga Profesional reprogramó los partidos pendientes que le quedaban al Torneo Apertura

Este jueves, la Liga Profesional confirmó los días y horarios de los partidos pendientes que le quedan al Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

En esta primera parte del año, el calendario viene siendo exigente para algunos equipos del fútbol argentino que tienen o tuvieron dos o más competencias. Sin embargo, es hora de ponerse al día.

España propuso una sede para la Finalissima con la Selección Argentina que a la AFA no le gusta nada

Tanto es así que, este jueves, la Liga Profesional confirmó los días y horarios para los dos partidos pendientes que le quedaban al Torneo Apertura 2026.

El gran protagonista de esta historia es Argentinos Juniors, que para enfocarse en su serie ante Barcelona de Guayaquil por la fase 2 de la Copa Libertadores debió posponer sus compromisos contra Lanús y Aldosivi.

Por la fecha 6, el Bicho debe recibir al Granate, que también pidió la reprogramación a raíz de la final de la Recopa Sudamericana que afrontó en su momento contra Flamengo. Finalmente, ese duelo tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 21:00.

Además, el equipo de Nicolás Diez viajará a Mar del Plata el martes 31, cuando se medirá frente al Tiburón desde las 15:30.

Boca y su espantosa estadística en los clásicos durante la era Riquelme: solo ganó 11 de 48

Una vez que se jueguen esos cotejos, en mayo restará jugarse por completo la fecha 9 del campeonato, suspendida por el paro de la AFA.

