Vélez derrotó a Platense y es más puntero que nunca en la Zona A del Torneo Apertura
En el inicio de la fecha 11, Vélez le ganó como visitante a Platense y se afianzó como el único puntero de la Zona A del Torneo Apertura 2026.
Este sábado, en el inicio de la fecha 11, Vélez derrotó 2-0 a Platense y sigue siendo el líder absoluto en la Zona A del Torneo Apertura 2026.
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Con su gente presente en el Estadio Ciudad de Vicente López, el Fortín arrancó de la mejor manera y se puso en ventaja apenas a los ocho minutos gracias al gol de Florian Monzón.
Casi inmediatamente, un cabezazo de Gonzalo Lencina le dio la igualdad al Calamar. Sin embargo, tras el llamado del VAR, el árbitro Ariel Penel anuló la conquista por un offside.
Otra vez en el arranque, pero de la segunda mitad, Lucas Robertone puso el 2-0 en una jugada que todos los futbolistas locales protestaron, ya que había dos pelotas en el campo de juego.
Finalmente, el marcador no se movió más y el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró mantener su impresionante invicto.
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Ahora, Vélez llegó a los 22 puntos y le sacó siete a Unión de Santa Fe, que mañana intentará derrotar a Boca para recortar distancia. Por su parte, Platense quedó en el sexto puesto con 14 unidades.