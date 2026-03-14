Vélez derrotó a Platense y es más puntero que nunca en la Zona A del Torneo Apertura

Este sábado, en el inicio de la fecha 11, Vélez derrotó 2-0 a Platense y sigue siendo el líder absoluto en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

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Con su gente presente en el Estadio Ciudad de Vicente López, el Fortín arrancó de la mejor manera y se puso en ventaja apenas a los ocho minutos gracias al gol de Florian Monzón.

¡¡QUE BIEN LE PEGÓ EL HIJO DEL MONCHO!! Florián Monzón la clavó AL ÁNGULO, beneficiado por un desvío en Nacho Vázquez, y estampó el 1-0 de Vélez ante Platense.



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Casi inmediatamente, un cabezazo de Gonzalo Lencina le dio la igualdad al Calamar. Sin embargo, tras el llamado del VAR, el árbitro Ariel Penel anuló la conquista por un offside.

AFILADÍSIMO EL OJO DE GUILLE BARROS SCHELOTTO: El Melli se dió cuenta INMEDIATAMENTE del offside de Gonzalo Lencina, que metía un golazo de cabeza para el 1-1 de Platense ante Vélez.



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Otra vez en el arranque, pero de la segunda mitad, Lucas Robertone puso el 2-0 en una jugada que todos los futbolistas locales protestaron, ya que había dos pelotas en el campo de juego.

¡GOLAZO DEL FORTÍN! Gran remate de Robertone para el 2-0 de Vélez contra Platense en el Ciudad de Vicente López por el #TorneoApertura.



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SE QUEJÓ TODO PLATENSE: en un momento de la jugada que terminó en el gol de Robertone para el 2-0 de Vélez, hubo dos pelotas en el campo de juego. ¿Tuvo que pararse la jugada?



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Finalmente, el marcador no se movió más y el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró mantener su impresionante invicto.

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Ahora, Vélez llegó a los 22 puntos y le sacó siete a Unión de Santa Fe, que mañana intentará derrotar a Boca para recortar distancia. Por su parte, Platense quedó en el sexto puesto con 14 unidades.