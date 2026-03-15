El motivo por el cual River jugó con camisetas especiales ante Sarmiento

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, River se sumó a una campaña global de concientización en su partido ante Sarmiento por el Apertura 2026.

¿De qué se trata? El equipo utiliza unas camisetas especiales, ante el Kiwi, con números diseñados por la artista catalana Anna Vives, reconocida por crear una tipografía inclusiva, que data del año 2012.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), el Manto Sagrado lucirá esta tarde los dorsales con la tipografía diseñada por Anna Vives %uD83E%uDD0D%u2764%uFE0F%uD83E%uDD0D



%u2139%uFE0F https://t.co/xyL2CQKYt4 pic.twitter.com/F9rBIZtpqU — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026

La propuesta forma parte de 'Visible IN', un proyecto que impulsa la igualdad social y la visibilidad de las personas con discapacidad.

En los últimos días, Vives visitó el estadio Monumental y fue recibida por el presidente Stefano Di Carlo.

Rosario Central podría recibir una sanción tras un gesto de sus hinchas para Newell's

El proyecto de la tipografía Anna comenzó en 2011 y se completó un año después, cuando se transformó en la primera fuente tipográfica social de la historia, que nació con la idea de promover valores de inclusión y visibilizar a las personas con discapacidad intelectual.

"El proyecto comenzó con el diseño manual de las letras y luego se completó con la digitalización del alfabeto, lo que permitió que hoy pueda utilizarse en computadoras y en distintos soportes, buscando transmitir un mensaje que pone en valor a las personas y destaca que todos tienen un lugar de importancia dentro de la sociedad", explicó el Millonario través de sus redes sociales.

Unión de Santa Fe vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Desde su lanzamiento, la tipografía logró una enorme difusión internacional, con más de 15 millones de descargas en más de 80 países, lo que consolidó el alcance del proyecto impulsado por la artista catalana.

Vale recordar que el Millonario ya había formado parte de la campaña en 2013, cuando la propia artista le entregó una camiseta a Ramón Díaz antes del cruce ante Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad, las casacas utilizadas fueron subastadas y lo recaudado se destinó a ayudar a chicos con síndrome de Down. Ahora, el equipo de Núñez volverá a involucrarse y será el único representante argentino dentro de esta edición, que también contará con clubes como Barcelona, Porto, Universidad Católica, Corinthians, América de México, Dinamo de Kiev y Kaizer Chiefs.