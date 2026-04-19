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PARA EL RECUERDO

El Superclásico festejo de Leandro Paredes en el duelo de Boca ante River según los fotógrafos del Grupo Crónica

En tiempo de descuento de la primera parte, Leandro Paredes se hizo cargo de un penal y lo celebró de una manera muy Xeneize. En esta nota, toda la secuencia del festejo bajo el lente de nuestros reporteros gráficos.

¡Señoras y señores, con ustedes Leandro Paredes! El mediocampista de la Selección Argentina y capitán de Boca en el Superclásico ante River, fue el dueño de todos los fogonazos de los distinguidos fotógrafos del Grupo Crónica. 

Es que el mediocampista Xeneize se hizo cargo del penal bien sancionado por Darío Herrera en el tiempo de descuento del cruce por el Apertura 2026 y luego de marcar el gol desde los doce pasos, inició un festejo muy bostero. Ante un Monumental en pleno silencio por el baldazo de agua fría, sobre el final del prólogo; Paredes se besó el escudo; se puso sus manos detrás de sus orejas, como aquella mítica celebración de Juan Román Riquelme; y luego terminó con un paso de comedia, ante la compañía de los delanteros Adam Bareiro y Miguel Merentiel.  Y toda esa secuencia para el recuerdo, no podía estar ajeno a los históricos lentes de nuestros reporteros gráficos. 

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Con Santiago Beltrán y su mirada perdida de fondo, Paredes se besa el escudo de Boca e inicia su festejo Monumental.&nbsp;
Con Santiago Beltrán y su mirada perdida de fondo, Paredes se besa el escudo de Boca e inicia su festejo Monumental. 
Mientras continúa celebrando su conversión, el defensor Ayrton Costa corre a abrazar al capitán boquense.&nbsp;
Mientras continúa celebrando su conversión, el defensor Ayrton Costa corre a abrazar al capitán boquense. 
Luego de besar su escudo, el mediocampista de la Selección Argentina se tomó su camiseta Auriazul.&nbsp;
Luego de besar su escudo, el mediocampista de la Selección Argentina se tomó su camiseta Auriazul. 
El capitán boquense se apresta a preparar el clásico Topo Gigio, que ideó el ahora presidente Xeneize, Juan Román Riquelme.&nbsp;
El capitán boquense se apresta a preparar el clásico Topo Gigio, que ideó el ahora presidente Xeneize, Juan Román Riquelme. 
Con la complicidad de Merentiel y Bareiro, Paredes cierra sus puños y 'pela' las cartas como un partido de truco.&nbsp;
Con la complicidad de Merentiel y Bareiro, Paredes cierra sus puños y 'pela' las cartas como un partido de truco. 
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