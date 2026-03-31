Italia naufragó, se quedó afuera del Mundial 2026 y cosechó el peor récord de su historia

Al pensar en la selección de Italia, rápidamente aparece en la mente la grandeza de un país que ganó cuatro copas del mundo e hizo escuela. Sin embargo, esa visión quedó totalmente desfigurada en las últimas dos décadas.

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Esta tarde, la Azzurra perdió por penales frente a Bosnia y Herzegovina en uno de los duelos decisivos del repechaje europeo, se quedó afuera del Mundial 2026 y no solo sumó otra página negra en su historia, sino que también se hizo con un récord negativo inédito.

Tanto es así que, con el durísimo golpe que sufrió en Zenica, la Nazionale se convirtió en el primer combinado que alguna vez llegó a la gloria máxima y estuvo ausente en tres campeonatos mundiales consecutivos.

Tras haberse perdido las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, el elenco actualmente comandado por Gennaro Gattuso compartió hasta este martes la nefasta marca junto a Inglaterra y Uruguay. Pero ahora quedó con ese triste deshonor en soledad.

En el caso de los Three Lions, que ganaron como locales en 1966 y fueron semifinalistas en México 1970, no lograron obtener un lugar en Alemania 1974 y Argentina 1978.

La Celeste, por su parte, cayó en ese limbo en dos ocasiones: se perdió la competencia en 1978 y 1982, mientras que tampoco estuvo en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

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Ahora, Italia deberá esperar cuatro años más, como mínimo, para intentar romper esta maldición y salir de una crisis que parece no tener fin.