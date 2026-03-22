A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Luego de un inicio de temporada vertiginoso en la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón asoma como la próxima gran parada para Franco Colapinto, que atraviesa un momento alentador en la máxima categoría.

El piloto argentino viene de destacarse en China, donde sumó su primer punto con Alpine y logró meterse nuevamente dentro del top 10 tras un año y medio (su última vez había sido en Austin 2024). Este rendimiento no solo significó un impulso en lo personal, sino que también confirmó la evolución del equipo francés en este arranque de campeonato.

Con ese envión, todas las miradas apuntan ahora al icónico Circuito Internacional de Suzuka, uno de los trazados más exigentes y técnicos del calendario, donde tanto pilotos como escuderías suelen medir su verdadero potencial.

Sin embargo, habrá que esperar un poco más para volver a ver acción. Este fin de semana no habrá actividad oficial, ya que la tercera fecha de la temporada 2026 se disputará entre el 28 y 29 de marzo.

Para los fanáticos argentinos, el cronograma implicará trasnochar: la actividad comenzará el jueves por la noche con las primeras prácticas y se extenderá hasta la madrugada del domingo, cuando se largue la carrera.

En cuanto a la transmisión, toda la actividad del Gran Premio de Japón -y del resto de la temporada- podrá seguirse en vivo a través de Disney+.

A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Japón de Fórmula 1