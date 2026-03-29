Agustín Canapino ganó la final del Turismo Carretera en Neuquén, en una accidentada carrera en la que aprovechó un problema que tuvo Matías Rossi, quien venía líder, pero un problema en su auto lo dejó fuera de competencia. Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) e Ignacio Faín (Torino) completaron el podio.

De esta manera, logró su victoria número 22 en la categoría, que le permitió alcanzar a Carlos Pairetti en el puesto 15 de pilotos con más triunfos en la historia del TC. A su vez, con su Chevrolet Camaro, consiguió convertirse en el primer piloto en ganar dos veces en el Autódromo Parque Provincia.

En una carrera que dejó a varios pilotos sin poder terminar debido a choques que se produjeron, Canapino llegó al primer lugar en la vuelta 17 después del problema que de Rossi. Su Toyota Camry tuvo un problema en la dirección y se despistó.

Tras esa maniobra, Faín no pudo defender la arremetida del campeón de la categoría.

"Fue una carrera muy loca, la verdad que no esperaba ganar, pero así son las carreras. Una lástima lo de Matías, que yo creo que iba a ganar, pero por suerte se nos dios a nosotros", sostuvo Canapino