El jefe de Alpine fue contundente sobre el rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Japón: "Es una lástima"

El Gran Premio de Japón dejó sensaciones encontradas en Alpine. Mientras Pierre Gasly tuvo una destacada actuación al quedar en el 7° lugar, Franco Colapinto no tuvo buenas sensaciones y quedó en el puesto 16.

Con el contraste marcado, Steve Nielsen, director deportivo de la escudería francesa, analizó el rendimiento de sus pilotos.

"Fue un resultado fantástico para el equipo. Una actuación realmente fuerte de Pierre", comenzó el directivo, quien destacó la capacidad de Gasly para volver a sumar unidades. "Tuvo mucha presión y no cometió errores", agregó.

Por otro lado, se detuvo en la actuación del argentino, donde no tardó en identificar lo que condicionó su carrera. "Lamentablemente, Franco estuvo un poco perjudicado por el Safety Car. No logró sumar puntos hoy, lo cual es una lástima", sostuvo Nielsen.

Sin embargo, se mostró confiado de cara a lo que viene. "Es un resultado muy positivo antes del receso que tenemos ahora. Tenemos algunas mejoras para Miami, que es un circuito con características diferentes, así que creemos que podemos repetir este rendimiento", cerró.