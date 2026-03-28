Colapinto largará 15° en Japón y quedó lejos de Gasly en la clasificación

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 tras una clasificación con sensaciones mixtas en el circuito de Suzuka. El piloto argentino logró progresar desde el fondo, pero no le alcanzó para meterse entre los mejores y quedó lejos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El contraste dentro de Alpine fue claro: mientras Colapinto avanzó hasta la Q2, el francés volvió a tener una gran actuación y se ubicó 7°, consolidándose como el mejor piloto fuera de los equipos más poderosos.

Colapinto mejoró, pero no le alcanzó en Suzuka

El argentino tuvo su mejor rendimiento en la Q1, donde logró meterse en la siguiente instancia tras una buena vuelta final. En esa fase, quedó a solo 347 milésimas de Gasly y mostró un nivel competitivo.

Sin embargo, en la Q2 la diferencia se amplió considerablemente. Gasly fue 753 milésimas más rápido con el mismo auto, lo que dejó a Colapinto sin chances de avanzar y lo relegó al puesto 15 de la grilla.

Por delante, la pole quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que viene de ganar en China, seguido por su compañero George Russell. Detrás se ubicaron los pilotos de McLaren y Ferrari: Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton.

El 15° puesto le permitió a Colapinto superar a varios autos que hoy están por detrás en rendimiento, como los de Cadillac, Aston Martin y Williams, además de dejar atrás a Oliver Bearman, una de las sorpresas del inicio de temporada.

La carrera del Gran Premio de Japón se disputará este domingo desde las 2 de la madrugada (hora argentina), en un escenario donde el argentino buscará avanzar posiciones y acercarse al rendimiento de su compañero.