La decepción y autocrítica de Franco Colapinto por su nivel en la qualy del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
Franco Colapinto hizo un análisis del rendimiento de su Alpine durante la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto argentino dio a cocnocer las razones por las cuales no pasó a la Q3.
Franco Colapinto no ocultó su frustración luego de terminar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. En el exigente circuito de Suzuka Circuit, el piloto argentino fue sincero sobre las limitaciones del Alpine a una vuelta, aunque dejó un mensaje esperanzador para la carrera. "No fue el resultado que esperábamos hoy en la clasificación", reconoció.
Problemas en qualy y autocrítica
Colapinto logró avanzar a la Q2, pero no pudo dar el salto necesario para meterse entre los diez mejores. Según explicó, el principal inconveniente estuvo en el rendimiento con poco combustible. "Este fin de semana hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se siente y rinde mucho mejor con mucho combustible", detalló.
En ese contexto, marcó diferencias con su compañero Pierre Gasly, quien sí logró meterse en la Q3, y remarcó la importancia de los detalles en la categoría.
La clave de trabajar en equipo para mejorar
Pensando en la evolución, Colapinto fue claro sobre los aspectos a mejorar: "Necesito trabajar con el equipo para entender mejor algunas cosas y cómo podemos mejorar".
Además, destacó el desafío que representa Suzuka en su primera experiencia allí: "Es un circuito divertido, pero también muy técnico, así que hay aspectos que aún debemos mejorar".
La clave: el ritmo de carrera
Más allá de la clasificación, el piloto argentino se mostró confiado en poder avanzar posiciones el domingo gracias al ritmo en tandas largas. "El ritmo de carrera es mejor que en la qualy. Ayer se sintió más competitivo", afirmó.
Con una parrilla muy ajustada, Colapinto sabe que cada detalle será determinante: "Intentaré tener una buena largada e ir para adelante. Está todo muy apretado".
El argentino buscará capitalizar el mejor rendimiento con tanque lleno para meterse en la pelea y sumar en una carrera que promete ser exigente en Suzuka.