Sufre Coudet: River pierde a Montiel y Acuña para enfrentar a Belgrano

River Plate ya planifica el duelo ante Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional con un problema claro: no podrá contar con sus dos laterales titulares.



Gonzalo Montiel sufrió un desgarro grado I en el bíceps femoral izquierdo durante la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto, partido en el que además convirtió de penal. El lateral derecho, que venía siendo una pieza clave e incluso goleador del equipo en el año, estará al menos dos semanas fuera.



La lesión lo dejó afuera de la convocatoria de la Selección Argentina y también del próximo partido ante el Pirata. Dependiendo de su evolución, podría perderse otros compromisos importantes, como el debut en la Copa Sudamericana y el clásico posterior. Su reemplazante sería Fabricio Bustos.

Acuña, suspendido y sin reemplazo fijo

En la otra banda, Marcos Acuña no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. El lateral izquierdo llegó a la quinta y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Su lugar lo ocuparía Matías Viña, aunque su presencia tampoco está asegurada debido a su convocatoria con Uruguay por decisión de Marcelo Bielsa.

Con este escenario, el técnico Eduardo Coudet deberá rearmar la defensa para un duelo clave ante Belgrano, en un contexto en el que River no quiere ceder terreno en la pelea por el torneo.