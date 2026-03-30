La Selección Argentina quiere robarle un juvenil a Alemania

La Selección Argentina sigue atenta al mercado internacional en busca de talento y puso sus ojos en una de las grandes promesas del fútbol europeo, que es nada menos que Nicolo Tresoldi.

El delantero de 21 años nació en Italia, se formó en Alemania, país al que representa en juveniles, y también cuenta con la posibilidad de jugar para Argentina gracias a la nacionalidad de su madre. Este escenario abre una disputa a futuro entre tres selecciones por quedarse con un futbolista de enorme proyección.

Actualmente, Tresoldi se destaca en el Club Brugge, donde ya superó la barrera de los 10 goles en la temporada y dejó su marca incluso ante potencias como el Atlético Madrid y el FC Barcelona en la UEFA Champions League.

Su gran presente también lo posiciona como figura del Europeo Sub 21, certamen en el que lidera la tabla de goleadores con seis tantos en seis partidos. Este rendimiento despertó el interés de clubes de primer nivel, entre ellos el Arsenal FC, que lo sigue de cerca en una temporada en la que pelea por todos los títulos.

En este contexto, la Albiceleste busca repetir fórmulas exitosas. En los últimos años, logró sumar futbolistas nacidos en el exterior que eligieron representar al país por sus raíces, como Nico Paz y Alejandro Garnacho.

Con un perfil cada vez más global, la Selección Argentina no pierde de vista a Tresoldi, una joya que podría convertirse en una pieza clave a futuro si decide vestir la camiseta albiceleste.