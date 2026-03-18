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La Selección Argentina recibirá a Guatemala en La Bombonera

Tras la cancelación de la Finalissima, y con la mira en el Mundial 2026, la Selección Argentina se despedirá de nuestro país con un partido amistoso contra Guatemala.

EBalmaceda

Tras la cancelación oficial de la Finalissima, la AFA informó en las últimas horas que la Selección Argentina enfrentará en un amistoso internacional a Guatemala, el próximo martes 31 de marzo.

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Si bien no había sido anunciado en un principio, y a la espera de la confirmación oficial, el encuentro tendrá lugar en La Bombonera.

Debido a que el Estadio Monumental estará ocupado por los recitales que brindará la mítica banda AC/DC, la entidad madre del fútbol argentino hizo el pedido y Boca se mostró dispuesto a prestar su cancha.

Teniendo en cuenta que no hay más compromisos en agenda, el choque contra el conjunto guatemalteco será la última función de los dirigidos por Lionel Scaloni en nuestro país antes del Mundial 2026.

Sin embargo, este no será el paso final de la Albiceleste, que seguramente afrontará uno o dos partidos más en la fecha FIFA de junio, aunque con sede en Estados Unidos.

La última vez que el combinado nacional jugó en La Boca no terminó con una sonrisa, ya que cayó ante Uruguay por la fecha 5 de las últimas Eliminatorias Sudamericanas en 2023.

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No obstante, en marzo de 2022 cerró las clasificatorias con un inobjetable 3-0 frente a Venezuela durante su última presentación en el propio suelo antes de obtener la tercera estrella en Qatar.

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