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PREMIO MERECIDO

La Selección Argentina sub 17 sacó pasaje al Mundial tras empatar con Bolivia y de yapa es semifinalista del Sudamericano

La Albiceleste empató 1-1 con la Verde por la quinta fecha del grupo B del certamen y, gracias al empate de Venezuela con Brasil, será parte de la cita mundialista, próxima a disputarse en noviembre en Qatar.

Una merecida clasificación. La Selección Argentina sacó pasaje al Mundial Sub 17 tras empatar 1-1 con Bolivia por la fecha 5 del Sudamericano Sub-17 y -gracias a la derrota de Venezuela ante Brasil- logró asegurarse su clasificación a la semifinal del torneo y como también a la cita mundialista de la categoría, que se desarrollará en Qatar durante noviembre.

En el comienzo del segundo tiempo apareció Franco Salinas, que sacó provecho del largo rebote del arquero rival y la empujó dentro del área chica para darle una ventaja inicial a la Albiceleste

Si bien Nabil Nacif logró nivelar el pleito a falta de cinco minutos para el final, el empate le alcanzó al equipo de Placente para asegurarse el segundo puesto, posición que le permite picar su boleto a las semifinales como a la cita mundialista.

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