La Selección Argentina sub 17 sacó pasaje al Mundial tras empatar con Bolivia y de yapa es semifinalista del Sudamericano
La Albiceleste empató 1-1 con la Verde por la quinta fecha del grupo B del certamen y, gracias al empate de Venezuela con Brasil, será parte de la cita mundialista, próxima a disputarse en noviembre en Qatar.
Una merecida clasificación. La Selección Argentina sacó pasaje al Mundial Sub 17 tras empatar 1-1 con Bolivia por la fecha 5 del Sudamericano Sub-17 y -gracias a la derrota de Venezuela ante Brasil- logró asegurarse su clasificación a la semifinal del torneo y como también a la cita mundialista de la categoría, que se desarrollará en Qatar durante noviembre.
En el comienzo del segundo tiempo apareció Franco Salinas, que sacó provecho del largo rebote del arquero rival y la empujó dentro del área chica para darle una ventaja inicial a la Albiceleste.
Si bien Nabil Nacif logró nivelar el pleito a falta de cinco minutos para el final, el empate le alcanzó al equipo de Placente para asegurarse el segundo puesto, posición que le permite picar su boleto a las semifinales como a la cita mundialista.