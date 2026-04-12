La Selección Argentina sub 17 sacó pasaje al Mundial tras empatar con Bolivia y de yapa es semifinalista del Sudamericano

Una merecida clasificación. La Selección Argentina sacó pasaje al Mundial Sub 17 tras empatar 1-1 con Bolivia por la fecha 5 del Sudamericano Sub-17 y -gracias a la derrota de Venezuela ante Brasil- logró asegurarse su clasificación a la semifinal del torneo y como también a la cita mundialista de la categoría, que se desarrollará en Qatar durante noviembre.

¡¡¡#Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 es mundialista!!! %uD83D%uDD25



El Seleccionado Sub 17 se clasificó a la próxima Copa Mundial de la categoría. ¡Vamos los pibes! %uD83D%uDC4F pic.twitter.com/evRcUS4IpY — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) April 12, 2026

En el comienzo del segundo tiempo apareció Franco Salinas, que sacó provecho del largo rebote del arquero rival y la empujó dentro del área chica para darle una ventaja inicial a la Albiceleste.

GOOOL DE ARGENTINA



Facundo Salinas aprovechó el rebote de Fabian Borda para abrir el marcador ante Bolivia.



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Si bien Nabil Nacif logró nivelar el pleito a falta de cinco minutos para el final, el empate le alcanzó al equipo de Placente para asegurarse el segundo puesto, posición que le permite picar su boleto a las semifinales como a la cita mundialista.