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MALA SUERTE

La Selección Argentina también le dio de baja a Gonzalo Montiel por lesión

La Selección Argentina anunció que Gonzalo Montiel no estará presente en los amistosos ante Mauritania y Zambia por fecha FIFA.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección Argentina anunció la baja de Gonzalo Montiel por lesión, quien se pierde los amistosos ante Mauritania y Zambia por fecha FIFA. Por el momento, a diferencia de lo que pasó con Leonardo Balerdi, no se anunció ningún reemplazante.

 Los estudios realizados a Montiel tras el triunfo del River Plate de Eduardo Coudet ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional arrojaron que el defensor sufrió un desgarro de grado uno.

Se espera que esté afuera de los campos de juego alrededor de dos semanas. A diferencia de otros futbolistas y por su nivel en el Millo, Montiel tiene un lugar asegurado en la lista final de la Scaloneta que participará del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

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