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La Selección Argentina volvió a entrenar antes de los amistosos contra Mauritania y Zambia

Este miércoles, la Selección Argentina tuvo su segunda jornada de entrenamientos para los partidos amistosos que jugará con Mauritania y Zambia.

EBalmaceda

De cara a los compromisos que tendrá por la fecha FIFA, la Selección Argentina tuvo este miércoles su segundo entrenamiento en Ezeiza.

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La buena noticia para el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, fue poder contar nuevamente con el plantel de 30 futbolistas completo.

Más allá de que tiene un probable once en mente para enfrentar el viernes a Mauritania, la idea del entrenador campeón del mundo sería la de realizar variantes.

Es que, al ser las últimas pruebas antes del inicio del Mundial 2026, el estratega santafesino quiere evaluar a muchos jugadores que todavía pelean por un puesto en la nómina definitiva.

A raíz de eso, no se descarta que los habituales titulares tengan rodaje, pero no completen la totalidad de ambos encuentros.

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Mañana, el combinado nacional volverá a trabajar en el predio de AFA y Scaloni hablará en conferencia de prensa.

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