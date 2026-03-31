Se retrasó el inicio del amistoso entre Argentina y Zambia

El partido exhibición entre la Selección Argentina y su par de Zambia sufrió una modificación en su horario y comenzará unos minutos más tarde de lo previsto.

El encuentro estaba pautado originalmente para las 20:15, aunque por motivos que no fueron informados oficialmente se reprogramó para las 20:30.

El duelo ante Zambia será el último compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

En la antesala de este encuentro, la Albiceleste viene de imponerse 2-1 frente a Mauritania, en un partido donde el rendimiento del segundo tiempo encendió algunas señales de alerta en el cuerpo técnico.

Tras el cruce con Zambia, la jornada continuará con un show musical que contará con la presencia de Rodrigo Tapari, Los Totora, Tiago PZK, Yami Safdie y Cruzando el Charco.

Pese a tratarse del último partido antes del Mundial y a que podría ser la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino, todavía quedan entradas disponibles, con precios que van desde los 90.000 hasta los 490.000 pesos.