Francisco Cerúndolo venció a Tsitsipas y avanza con firmeza en el Masters 1000 de Montecarlo

Francisco Cerúndolo tuvo un sólido debut en el Masters 1000 de Montecarlo al vencer en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas, uno de los especialistas sobre polvo de ladrillo.

Francisco Cerúndolo venció a Tsitsipas y avanza en Montecarlo

Cerúndolo, actualmente ubicado en el puesto 16 del ranking ATP, se impuso por 7-5 y 6-4 tras una hora y 45 minutos de juego. El triunfo cobra aún más valor al dejar en el camino a un rival que supo consagrarse tres veces en este torneo.

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Francisco Cerundolo knocks out the three-time champion Tsitsipas 7-5 6-4!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hQXMK0dL50 — Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2026

El primer set fue muy parejo y cambiante. El argentino logró un quiebre temprano, pero Tsitsipas reaccionó e incluso llegó a sacar para quedarse con el parcial. Sin embargo, Cerúndolo mostró carácter, recuperó el dominio y encadenó dos quiebres consecutivos para cerrar el set por 7-5.

Reacción del griego y cierre firme del argentino

En el segundo parcial, Cerúndolo arrancó con autoridad y se adelantó rápidamente 4-0, aprovechando el bajón anímico de su rival. No obstante, Tsitsipas volvió a meterse en partido al ganar cuatro games consecutivos y poner el marcador 4-4.

Finalmente, el argentino volvió a quebrar el saque del griego y, tras varios match points, selló la victoria con su servicio para avanzar de ronda.

Próximo rival: Tomáš Machá

En la segunda ronda, Francisco Cerúndolo se enfrentará al checo Tomáš Machá, quien viene de superar al alemán Daniel Altmaier en su debut.