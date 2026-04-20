Misión Madrid: La Legión Argentina ya tiene hoja de ruta para el cuarto Masters 1000 del año

El Masters 1000 de Madrid ha puesto en marcha su maquinaria. Este lunes por la mañana se definieron los emparejamientos para la edición 2026 del torneo, donde la delegación argentina contará con una presencia masiva de ocho jugadores en el cuadro principal, a la espera de lo que pueda suceder con Marco Trungelliti en la fase clasificatoria.

Estrategia y jerarquía: Los preclasificados

Debido a su condición de cabezas de serie, Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°) iniciarán su participación directamente en la segunda ronda. Cerúndolo, la mejor raqueta nacional en el escalafón, aguarda por el vencedor entre el local Yannick Hanfmann y el norteamericano Marcos Giron. Por su parte, el platense Etcheverry debutará ante el austríaco Sebastian Ofner o un tenista proveniente de la qualy.

Cruces de alto voltaje en el debut

La primera ronda presentará desafíos de distinta índole, con un condimento especial: el enfrentamiento ante veteranos que transitan sus últimos meses en el circuito profesional.

Duelos generacionales: Camilo Ugo Carabelli y Thiago Tirante tendrán la difícil tarea de enfrentar a dos históricos en su gira de despedida: el español Roberto Bautista Agut y el francés Richard Gasquet , respectivamente.

El presente de Navone y Báez: Mariano Navone medirá fuerzas ante el portugués Nuno Borges, un rival directo en las aspiraciones de ascenso en el ranking. En tanto, Sebastián Báez , uno de los jugadores más sólidos sobre polvo de ladrillo, espera por un rival surgido de la clasificación.

Búsqueda de redención: El sorteo no fue benévolo con Francisco Comesaña, quien deberá enfrentar al checo Tomas Machac con la misión de revertir un inicio de temporada 2026 esquivo en resultados. Asimismo, Juan Manuel Cerúndolo pondrá a prueba sus aspiraciones de regresar al Top 100 frente al alemán Daniel Altmaier.

Panorama albiceleste

Con la superficie de arcilla madrileña como escenario -caracterizada por la velocidad que le imprime la altura de la ciudad-, los tenistas argentinos buscarán superar la actuación de la pasada edición. La actividad comenzará en las próximas horas, con la mira puesta en una semana que promete ser determinante para las aspiraciones reglamentarias de cara a Roland Garros.