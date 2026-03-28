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Qué es el "Sunshine Double", el gran logro que podrían conseguir Jannik Sinner y Aryna Sabalenka en Masters 1000 de Miami

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka están a un paso de lograr el "Sunshine Double" en el Masters 1000 de Miami 2026. Qué significa y quiénes lo consiguieron en la historia.

Juan Riera
Juan Riera

El italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka podrían meterse este fin de semana en un selecto grupo del tenis mundial si logran consagrarse en el Masters 1000 de Miami.

Ambos vienen de ganar el Indian Wells Masters y están a una victoria de completar el denominado "Sunshine Double", uno de los hitos más difíciles del circuito: conquistar de manera consecutiva los torneos de Indian Wells y Miami.

Qué es el "Sunshine Double" y por qué es tan difícil

El "Sunshine Double" representa un desafío único en el calendario, ya que implica dominar dos torneos de máxima exigencia en apenas dos semanas, con viajes, cambios de superficie y rivales de elite.

Por eso, muy pocos tenistas lograron conseguirlo a lo largo de la historia, tanto en el circuito masculino como en el femenino.

Sinner y Sabalenka llegan en modo arrollador

Sinner fue dominante en Indian Wells, donde se consagró sin ceder sets, y mantuvo ese nivel en Miami, alcanzando la final nuevamente sin perder mangas.

En el partido decisivo se enfrentará al checo Jií Leheka, donde partirá como gran favorito.

Sabalenka, por su parte, viene de vencer en una final vibrante a Elena Rybákina en Indian Wells y repitió su solidez en Miami. En la final se medirá ante la estadounidense Coco Gauff, en un duelo que promete ser mucho más parejo.

Quiénes lograron el "Sunshine Double" en la historia

En el circuito masculino, varios nombres legendarios lograron esta hazaña:

  • Jim Courier (1991)
  • Michael Chang (1992)
  • Pete Sampras (1994)
  • Andre Agassi (2001)
  • Marcelo Ríos (1998)
  • Roger Federer (2005, 2006 y 2017)
  • Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016)


En la rama femenina, también lo consiguieron grandes campeonas:

  • Steffi Graf (1994 y 1996)
  • Kim Clijsters (2005)
  • Victoria Azarenka (2011)
  • Iga witek (2022)
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