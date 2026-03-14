Sorpresa en el Masters 1000 de Indian Wells: Danill Medvedev eliminó a Carlos Alcaraz y jugará la final con Jannik Sinner
Jugando un gran tenis, Daniil Medvedev dejó afuera a Carlos Alcaraz y accedió a la gran final del Masters 1000 de Indian Wells, donde se medirá con Jannik Sinner.
En una jornada con mucha acción, Daniil Medvedev dio la noticia, derrotó a Carlos Alcaraz en sets corridos y se metió en la gran final del Masters 1000 de Indian Wells.
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El ruso mostró un gran nivel y se impuso frente al español por 6-3 y 7-6 después de una hora y 37 minutos de juego.
Así el moscovita accedió a la definición de mañana, donde se medirá con el italiano Jannik Sinner, que venció a Alexander Zverev en la otra semifinal.
Un dato a tener en cuenta es que el español perdió el invicto de 16 partidos que tenía en este 2026.
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Medvedev irá a la caza de su séptimo masters. Por su parte, Sinner intentará ganar el título para recortarle la mayor diferencia a Charly en la pelea por el N°1 del ranking mundial.