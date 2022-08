Andrés Vicente dio un importante giro a su carrera cuando se mudó a México en 2000, tras haber participado de éxitos de la televisión argentina como "La Familia Benvenuto" y "Cebollitas". Su partida significó la reinvención del artista, ya que pasó a tener más peso detrás de cámara y se convirtió en productor de teatro y televisión. Años más tarde, su mudanza a Colombia lo mostró en un rol ejecutivo y, entre otras experiencias, fue el jefe de contenidos de la edición de "Gran Hermano" en dicho país.

A pesar de estar asentado en Colombia, desde 2019 participó en distintos proyectos en Argentina, como la película "Un Crack" y la obra "30 Aniversario", ambos en el rol de actor. A la distancia, el multifacético hombre se refiere a las distancias actuales entre las producciones de los dos países.

-¿Qué significó volver a trabajar en Argentina tras varias décadas?

-Me convocaron en 2019, antes de la pandemia, para rodar la película "Un Crack" en Argentina. Yo venía con una deuda pendiente que tenía que ver con mi formación profesional con el teatro. Hice el conservatorio nacional, me formé a nivel teatral, pero viví toda mi vida de la televisión. Tenía ganas de hacer teatro en Argentina y producir teatro independiente también. Fue un poco volver a las fuentes, volver a hacer las cosas que uno tiene ganas de hacer.

Andrés Vicente en "Cebollitas".

-¿Desde que trabajabas como actor te veías como productor?

-La verdad que no. Yo me "americanicé" mucho cuando me fui a vivir a México en el 1999. Me abrió otra visión del negocio y me puse a estudiar en la Universidad Autónoma de México producción y dirección de televisión, me abrió la cabeza para hacer otras cosas.

-¿Te sirvió como referencia que tu padre haya sido director?

-Fue uno de los directores más conocidos de la televisión argentina. De verlo trabajar, sí, pero quien me abrió la cabeza y me encantó verlo trabajar fue Gustavo Yankelevich. Verlo trabajar como productor me abrió a ese juego, muchas cosas de las cosas que hago en Colombia tienen la impronta de lo que es él como productor.

-¿Encontrás muchas diferencias entre la ficción de Argentina y la de Colombia?

-Sí. En Argentina prácticamente ya no se hace ficción y lo poco que se hace, se hace para las plataformas. Argentina tiene muy buenos actores y técnicos, pero tiene un déficit que tiene que ver con el costo de producción. En Colombia son altísimos, se invierte mucho dinero y tienen salida internacional, algo que se perdió en Argentina hace muchos años. Lo veo complejo el tema. Poder volver a desarrollar una industria fuerte lo veo muy difícil.

Andrés Vicente.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un trabajador de la cultura, un creativo.

- ¿UNA VIRTUD?

- Ser buena gente.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy bastante cabrón.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mis hijos.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La injusticia, la idiotez de los gobernantes.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Miro mucho fútbol.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Pilotear un avión.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Mi fuerza de trabajo.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesa con papas fritas.

- ¿UNA SERIE?

- “Better Call Saul”.

"Better Call Saul" es la serie favorita de Andrés Vicente.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Piloto de avión.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Vittorio Gassman, Robert Redford.

- UNA CANCIÓN.

- Me gusta mucho el folklore argentino y el vallenato colombiano.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Confianza.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis hijos.

- ¿UN MIEDO?

- A pasar desapercibido.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Pasaría unas vacaciones maravillosas en Washington, me fascina.

- UN PLACER CULPOSO.

- Comer mucho dulce de leche.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Pescar langostas.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Leer el pensamiento ajeno.