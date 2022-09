@VivianaRomano

Después de los festejos tan emocionantes de Emma, su hija de quince años que realizó una mega reunión para sus compañeras del colegio, amigas y familia, Denise Dumas cuenta que se siente relajada "porque todo salió muy bien, pero la presión que sentí no la olvido más".

La conductora y modelo comenzó el segundo semestre del año con un cambio laboral, ya que tras estar al frente de "Flor de equipo" cuando se fue Florencia Peña, decidió pasar a El Nueve para conducir "El sueño de tu casa propia".

.

"Es un programa distinto, de juegos, entretenimientos. Me gusta mucho lo que hago, ya que regalar una casa para una familia es emocionante. Volver al 9, un canal donde trabajé durante tantos años, sumó mucho" comenta al respecto.

"Por otro lado, en estos tiempos es complicado acceder a una casa propia, inclusive si no sos propietario hay que alquilar, de modo que aún es más difícil juntar dinero para comprar, o pagar un crédito. Es más, creo que el sueño más básico es tener el techo propio, tu refugio, aunque te vaya un poquito mejor o peor en el trabajo, siempre vas a tener dónde dormir" analiza Denise.

Conduce "El sueño de tu casa propia" por El Nueve, y está feliz.

-¿Cuándo tuviste tu primera casa o departamento?

-En la época que trabajé mucho como modelo pude ahorrar, y por otro lado cuando fui al programa de Nicolás Repetto, "Sábado bus", emboqué el corchito y gané el auto. Vi un departamento que me gustó, lo reservé, le dije a la inmobiliaria que tenía determinada cantidad de dinero y que tenía un auto -auto que todavía no había ganado-. Me entrené con el corchito, pasé el sorteo, la noche anterior me mentalicé que tenía que ganar, pensé en la ley de atracción y se me dio el sueño. Me acuerdo que la final fue contra Gustavo Guillén, gané y en la inmobiliaria me tomaron el auto en parte de pago. Así, más otras cuotas, tuve mi primer techo en la zona de Tribunales.

"En la época que trabajé mucho como modelo pude ahorrar, y cuando fui al programa de Nicolás Repetto, "Sábado bus", emboqué el corchito y gané el auto. Así, más cuotas, tuve mi primer techo"

-Con tu primera pareja, el cantante Germán Barceló, viviste ahí?

-Sí, después llegaron mis dos hijos, Isa y Santi, pero al toque me separé. La nena tenía dos años y el nene, uno. En ese entonces hacía en Canal 9 "Café Fashion", embarazada del segundo y recuerdo que el productor era Luis Cella. Él fue el primero que me dijo `vos tenés que ser conductora´, yo acepté, también estaba Ginette Reynal y varios humoristas.

-Apenas unos meses después de separada conociste a Campi ¿no?

-Sí a los nueve. Menos de un año estuve sola porque apareció Martín y me morí de amor. Nos enamoramos fuerte. Yo tenía hijos pequeños y todo lo que podía limitar a una relación, fue positivo para él. Martín es un amor, mis hijos lo adoraron, creo que las cosas tenían que ser, podría haber salido corriendo y no, se quedó firme.

La familia primero

Actualmente, Isabella tiene 20, Santi, 18, Emma 15 y Francesca 10. En cuanto al regalo de 15 para Emma, fruto de su relación con Martín “Campi” Campilongo, Dumas contó: "Mi hija mayor hace equitación y Emma también, de modo que le compramos un caballo que es el amor de su vida, y Francesca, la más pequeña, va al club con sus hermanas. En cuanto a Santino, terminó el colegio y quiere probar suerte en el exterior, ahora está estudiando teatro y música, pero decidió que se va. Quiere conocer y, aunque no me gusta, lo voy a apoyar, pase lo que pase, va a crecer. Su primer destino es Nueva Zelanda, después, irá viendo".

Isabella ama la equitación.

También contó que conforman una familia numerosa, "mi suegra y mi mamá también viven a una cuadra, estamos cerca, Martín tiene su taller en casa en el último piso, sus pelucas, sus dientes, la ropa, el látex para hacer las máscaras y nuestros hijos suben para hacer lo que quieran. Es genial, hace lo que le piden, es como tener una fábrica de juguetes, a mí me arregló una muela, fue el mejor arreglo que me hicieron en mi vida, diseña la ropa de sus personajes y cuando hay mucho quilombo, porque Martín es hijo único, sube y se queda tranquilito a trabajar en sus cosas y descansa de nosotros".

-¿Cómo es con vos?

-Es leal, pero no tan cariñoso de abrazarse con la gente que quiere por ejemplo, pero conmigo sí. Es romántico, me trae flores; el día que nos casamos hizo un video y me dijo que iba a hacer todo para que yo sea feliz, pasaron 17 años y seguimos tan enamorados como al comienzo de nuestra relación. Nos extrañamos y también hacemos salidas solos. A veces lo paso a buscar por el teatro y cenamos en un restaurante. Un día armamos un bar en casa con velitas, pusimos nuestra música, tomamos cervecita y la pasamos genial. Hay momentos que tenemos más pilas que otros, digo, por el cansancio. Me levanto temprano para llevar a las nenas al colegio; toda mi vida lo hice y Martín hace lo propio, si yo trabajo hasta tarde nos turnamos.

"El día que nos casamos,Campi hizo un video y me dijo que iba a hacer todo para que yo sea feliz, pasaron 17 años y seguimos tan enamorados como al comienzo de nuestra relación"

Los recuerdos

Cuando le preguntamos acerca del fallecimiento de su papá a los 56 años, la conductora contó: "Fue terrible, se fue muy joven, y además veníamos de la muerte de mi hermana. Éramos cinco y de pronto quedamos tres. Papá la luchó mucho, quería vivir, pero la enfermedad no le dio tregua. Éramos muy compañeros; cuando yo terminé el colegio no quería seguir una carrera tradicional, sino estudiar teatro".

Una foto junto a su papá y sus hermanos que la emociona mucho.

Y recordó sobre su papá: "Empecé a trabajar como moza en una panadería-bar en el Delicity de la calle Arenales entre Paraná y Uruguay, y él venía a tomar un cafecito a la mañana y leía el diario, de chica saltaba a caballo y me llevaba al club aunque diluviara. Me apoyó en todas, mamá también, los dos me apoyaron en todas las decisiones que tomé, por eso extrañé tanto a papá y con mi hermana me sucedió lo mismo, estábamos muy unidas. Ahora Max, mi hermano y yo, cuidamos de mamá. Tengo cuatro sobrinos divinos, viven en San Pablo, él estuvo por todos lados del mundo, pero ahora juro que nos vemos mucho más, viene muy seguido a Buenos Aires".

Amigos y trabajo

Denise trabajó, en pequeños roles en exitosos programas como "Montaña Rusa" y "Ricos y famosos", pero fue el representante de modelos Ricardo Piñeiro quien se comunicó con ella para proponerle modelar, "aunque fue muy poco tiempo, también sucedió con la actuación, pero me quedé con la conducción" recuerda ella.

La dupla con José María Listorti duró varios años, hasta junio de 2021 cuando El Nueve levantó “Hay que ver”. Al respecto la conductora señala: "Somos muy amigos con José, trabajar con él es un placer, me suma, de modo que no necesito aire televisivo, porque la pasamos bien y nos conocemos mucho, uno se toma vacaciones, el otro sigue... Hay ventajas, siempre fue un alivio".

Con Listorti trabajó muchos años, y se quieren.

Cuando recuerda su paso por “ MasterChef Celebrity”, donde llegó hasta la semifinal, la sobrina del famoso Gato Dumas detalla: "Hasta el anteúltimo día me la banqué. Tomé unas clases antes de comenzar porque no sabía casi nada y le tenía miedo a los cuchillos, me dieron unos tips y después aprendí estando ahí a los ponchazos, me animé a probar cosas nuevas y me apasionó la cocina. El programa duró seis meses y al final ya cocinábamos todos los días porque éramos poquísimos".

-¿Cerraste tu etapa de trabajo de tantos años con Tinelli?

-No la voy a cerrar nunca, fueron casi doce años, lo quiero muchísimo, es un gran jefe, descubrió mi talento de bailarina, lo imposible y en la pista llegué lejos. Siempre es un placer volver.

V.R