Nahuel López Matheu, mejor conocido como "El Carpintero", estuvo con Guido Kaczka en " Bienvenidos a Bordo" compitiendo en las dominadas. A medida que fueron pasando los programas, los televidentes comenzaron a conocerlo un poco más y se convirtió en uno de los favoritos del ciclo.

Actualmente, se encuentra alejado de las cámaras y enfocado en nuevos proyectos. Esto se debió a que el reconocido conductor dejó de realizar su clásico formato y en su lugar se encuentra Laurita Fernández. A pesar de ello, el influencer se continúa trabajando con sus redes sociales y sigue con el negocio familiar de la carpintería, así como también formándose para poder actuar por primera vez en una comedia teatral llamada "El Interrogatorio", donde también estará el ex de Lizy Tagliani, Leo Alturria.

"Arranco en diciembre en el teatro y en septiembre los ensayos", le dijo confiado a DiarioShow.com. Y agregó convencido: "Estoy con una energía tremenda. Me voy a la calle Corrientes".

.

Desde DiarioShow.com le consultamos sobre la posibilidad de volver a trabajar con Guido Kaczka y dijo: "Con Guido por ahora no". Y agregó: "El otro día lo etiquete en una de las historias que me preguntaban cómo me había ido de 'Bienvenidos a Bordo' y cómo me llevaba con Guido y me respondió muy educadamente".

Asimismo, aseguró que tuvieron una charla amistosa en donde ambos se desearon lo mejor y pactaron verse pronto. "Sigue el contacto todo excelente y todo bárbaro", contó Nahuel López Matheu tras su charla con el conductor de "Los 8 escalones del millón".

Nahuel López Matheu compitiendo en los juegos de " Bienvenidos a Bordo".

¡Mirá el video de El Carpintero compitiendo en " Bienvenidos a Bordo"!